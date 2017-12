Le "alambraron el comedor" así que "de chapar, ni hablemos"

Buen día! Adivinen a quien le acaban de alambrar el comedor? Y de chapar ni hablemos ? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 9:06 PST

? #ladyboss Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 4:57 PST

?? Si no tú me escribes yo te busco en el Lamborghi' , un diablo un beso de emoji ?? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 8:51 PST

Bueno en realidad es TED pero me re gustaría que fuera el de @ozunapr del video síguelo bailando ??? Buen comienzo de semana para todos ?? @pametropiabikinis ?? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 4:25 PST

????? Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 11 de Nov de 2017 a la(s) 4:43 PST

Produ para @revista_paparazzi @diegoomarpics Una publicación compartida de ?? ROMINA MALASPINA ?? (@romimalaspina) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 6:43 PDT

Desde que comenzó a caminar por el sendero del mundo del espectáculo, cambió muchísimo su aspecto. Más allá de las cirugías estéticas, cambios de look y rutinas de gimnasio, nadie lo puede negar: Romina Malaspina siempre fue bellísima. La rubia, desde un comienzo, se ganó su lugar en la casa de Gran Hermano 2015. Si bien no ganó el reality, consiguió lo que buscaba: ser popular.A muy poquitos días de haber finalizado una incipiente relación, la rubia tomó una decisión que venía meditando desde hacía muchísimo tiempo. No, esta vez no recurrió a los retoquecitos. Se animó a ponerse aparatos fijos.Algo molesta, pero con sentido del humor, la ex hermanita compartió su primera selfie con los aparatos (que son transparentes y muy costosos) y expresó: "¡Buen día! Adivinen a quien le acaban de alambrar el comedor. Y de chapar ni hablemos".