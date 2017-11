Se hizo tatuajes hot debajo de sus lolas y afirmó: " No tienen un por qué"

? the little Mermaid????? behind the scenes #underwater ? Una publicación compartida de ?Victoria? (@vic_saravia) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 11:04 PST

Vitto Saravia sorprendió hace unos días con una imagen en Instagram donde aparecía en topless y con unos tatuajes muy sexies debajo de sus lolas.Ahora contó el por qué de las frases "Life is tricky" (La vida es complicada) y "Stay in your magic" (Mantenete en tu magia): "No tienen un por qué, solo me gustaba el lugar y la frase. Ninguno de mis tatuajes tienen un por qué, me surgen en la cabeza, me despierto y voy. Es el problema de tener amigos tatuadores como Mariano de American Tattoo o Fer Colombo de Face Tattoo, que fue quien me hizo estos últimos. Consejo: ¡costillas no, duele!".Por otro lado, Victoria contó qué es de su vida a nivel laboral, desde Nueva York: "Estoy muy feliz, de verdad que soy una agradecida y luchadora de la vida. No paro de sorprenderme de mí misma y de las cosas que suceden. En este momento acabo de firmar con una de las agencias top 3 mundial"."Todo lleva su tiempo, trabajo, estudio y dedicación pero las cosas salen. Vivir en Nueva York te abre muchas puertas, es una experiencia alucinante. Voy a empezar a enfocarme más en mi parte de actriz para el año que viene, aunque ya vengo trabajando en cositas, ya estoy yendo a casting y conociendo el medio aquí", refirió en declaraciones al portal Primiciasya."La semana pasada estuve en el set de Narcos y Orange is the new black. Veremos qué sucede mientras tanto, cola inquieta no para y estoy en otro proyecto creativo que me tiene muy entusiasmada. Acabo de crear una marca con mi mejor amiga uruguaya que vive aquí, se llama Vintage Reformation. El propósito y diferencia es concientizar a la gente de una moda sustentable significa pagar un valor 'normal' por cosas con verdadera calidad", agregó.Saravia reveló: "Nosotras buscamos alrededor del mundo tiendas vintage, seleccionamos prendas y luego las reformamos a una época más actual. La realidad es que si hoy querés comprar calidad, tenés que comprar en tiendas a valores muy elevados, ridículos te diría y sino caés en las típicas tiendas como H&M, Forever 21, Zara y de más, lo cual le hacen un mal terrible al medio ambiente. Esas empresas fabrican millones y millones de prendas, contaminan y además tienen gente trabajando en pésimas condiciones, nosotras reciclamos vintage"."Estamos vendiendo online, nos asociamos con un sitio que tiene diseñadores de toda. El 2 de diciembre estamos haciendo la inauguración del sitio en Miami junto a una muestra de carteras Chanel que va desde los años 70' hasta hoy. Como verán, no paro. Se viene un 2018 a full".Su vuelta a Argentina: "Tengo pensado volver para el 15 de diciembre a Buenos Aires y luego me quedaré hasta febrero. Voy a estar entre Baires y Punta del Este, donde voy a pasar las Fiestas con mi familia. En el plano sentimental estoy muy bien, no quiero dar más detalles".