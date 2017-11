Natacha Jaitt disparó contra todos y no dejó títere con cabeza

Natacha Jaitt disparó para todos lados. Fiel a su estilo, la mediática no dejó títere con cabeza en una entrevista que le brindó al programa de su hermano Ulises, El Show Del Espectáculo (Radio Urbana).Primero se encargó de liquidar a Diego Latorre, quien le inició una causa por extorsión. "Una persona que se quiso matar no tiene fuerza para ser querellante, es una mentira. Se les cae el cuento con esta acusación de extorsión. Yo le puse causas a Fernando Burlando (el abogado de Latorre) por falsificación de testimonio, de documentos y de firma", arrancó.Natacha volvió a la carga afirmando que el ex futbolista tuvo una larga relación con un travesti. "Tuvo una relación de 1 año y pico larga con él y cuando se operó sus genitales porque se sentía mujer, Puntita (por Latorre) la abandonó, hombre malo"."Hay mujeres que han estado amenazadas en relaciones con él con tono de extorsión por el cuerpo de seguridad de él, hay mucha gente apretada con miedo", siguió Natacha, que afirmó que el actual comentarista "tuvo una relación de 2 años y pico con Marixa Balli". "Yanina se lo bancaba porque eran swinger libres. Diego me contaba eso a mi en persona...".Y reveló:Su víctima preferida fue Diego Latorre, pero Natacha también disparó para distintos lados. Aquí, algunas de sus insólitas frases:: "Es desagradable como mujer, como madre, como todo, expuso a sus hijos menores de edad, me repugna, cuando dice juro por mis hijos, es repugnante como madre, mujer, persona, ella facturó con lo de ShowMatch".: "Es un homosexual que no quiere salir del armario, la contrató como prostituta vip a Barby Franco. Me parece aberrante. Barby se me tiró hace años a mi, es lesbiana, la enganchó tijereteando con Ailén Bechara en el camarín".: "De ácida tiene la cheincon nada más, esa cosa, gorda dura, me saludaba y habló mal de mí en la radio, dijo que soy extorsionadora, que vaya a laburar, se va a comer una demanda, hace abuso de poder con los oyentes en un medio de comunicación sin pruebas y fundamentos de alguien que tiene hijos como yo".: "Se casó y es lo mismo, son arreglos de personas homosexuales que no quieren salir del closet y agarran chicas así, tontitas, bobitas para disimular".: "Como persona la veo obsesiva, enferma, Glenn Close, hierve conejo, a (Diego) Santilli lo volvió loco, yo la he visto en persona gritarle a él, lo tenía zumbando, Lo maltrataba, era violenta".: "Si un día me lo cruzo y lo fajo lo dejo lindo y cogible. Otro personaje siniestro y mentiroso, por culpa de él se me cayó una pauta, me entero que me difamó. Como sabe que no puede acostarse conmigo porque es ingarchable, un pelotudo, lo estoy esperando. Lo que dijo que chicas provocan violaciones me parece aberrante, espantoso, habría que sacarlo de los medios y meterlo en cana a él y que le hagan una violación tumbera para que vea lo que es".: "Vomito, es desagradable, mintió con lo de Robbie Williams. Siempre buscó hombres que la banquen y mantengan. Siempre fue prostituta berreta y no le importó que le metan los cuernos. ¿Cúal es el talento?, el peteco carabajal". Fuente: (Clarín).-