Julián Serrano habló del encuentro con Oriana Sabatini

Luego de tres años de noviazgo, Oriana Sabatini y Julián Serrano pusieron punto final a la relación y cada uno tomó rumbos distintos, al menos hasta el momento.



Pero ahora, los ex tortolitos que enardecieron con sus publicaciones en Instagram se volvieron a encontrar para la sesión de fotos de la película Cornelia, el proyecto cinematográfico basado en la novela de Florencia Etcheves que será protagonizada por Luisana Lopilato.



"Nos cruzamos para la sesión de fotos de la película en la que nos convocaron a los dos, pero la verdad es que estamos bien, tenemos buena onda los dos", expresó Julián en "Por si las moscas".



Luego, habló del amor y la posibilidad de iniciar una nueva relación: "Hoy en día con el trabajo que tengo, es muy difícil que tenga un perfil más bajo en una relación. La verdad es que a mí me gusta tener una relación, subir fotos, publicar cosas, en este momento de la humanidad no puedo esconderme mucho".



Más tarde, Serrano desmintió los rumores que lo relacionaron con Malena Narvay: "La verdad es que ahora no pienso en tener una relación porque estoy mucho más enfocado en mi laburo y mis proyectos para el año que viene". (Primiciasya)