Abel Pintos palpita sus shows en River y un 2018 con nuevos proyectos

El cantautor Abel Pintos ya vive con expectativa los dos shows que realizará en el estadio de River, pero aclaró que no se imagina aún lo que podrían ser, aunque indicó que le tiene "mucho respeto al lugar", y está preparado para vivir una fiesta con sus fieles seguidores, tras 22 años de carrera.



El oriundo de Ingeniero White, cerca de Bahía Blanca, reconoció que tocar en River, con todo lo que eso significa para un artista popular, es "como colgarse una medalla", pero aclaró que no solo lo hace por él, sino porque el público "también acompañó todo el recorrido y es muy simbólico en este tiempo".



"Es sellar, de alguna manera, un tipo de relación que es la que establecimos con el público en estos 22 años. No solo con los que me siguen de siempre, sino con los que se sumaron ahora. Por eso la confianza que tenemos con el público alcanzó un nivel tan sólido y amoroso, que merecía ser sellado y festejado", comentó en la entrevista exclusiva con NA.



La primera función, totalmente agotada, se realizará el sábado 16 de diciembre, y un día más tarde concretará su segunda presentación en el mítico estadio Monumental de Núñez.



Pintos indicó que por todos los shows que viene realizando y las giras anteriores, como fue en el Estadio Ciudad de La Plata hace dos años, tenía "una expectativa" sobre la venta del recital en River, pero también reconoció que pueden haber "algunos factores que podrían influir".



"Por eso pensamos que teníamos que hacer un show que no tenga nada que ver con algún tipo de negocio. No sería un negocio.



Será una medalla para compartir con el público. Porque dijimos que las entradas no podían superar más de un determinados precio, porque la cosa está como está, y nosotros nos estamos fuera de eso", aseveró.



Sin embargo, explicó que lo sorprendió que en un mes las entradas -40.000- del primer recital se vendieran por completo, para días más tarde anunciar la realización de un segundo concierto.

Pintos indicó que le tiene "mucho respeto" a River, porque no es "ir a tocar a River, es también ir a tocar con River, y con toda su historia".



Pintos indicó que a River fue como espectador en varios recitales, algunos de ellos organizados por empresas privadas, pero también los de Roger Waters, los Guns N'Roses y los regresos de Soda Stereo y Los Fabulosos Cadillacs.



La comparación con Messi



Abel Pintos, en su dilatada trayectoria logró tres premios Gardel de Oro y además batió récords de ventas con sus últimos álbumes, además de varios shows consecutivos en el Luna Park y el ya mencionado estadio "Ciudad de La Plata", por lo que está considerado el cantante más convocante de la actualidad.



En ese sentido, y dado que tocará en River, la comparación de su figura con la de Lionel Messi casi que se cae de madura, pero el bahiense prefiere correrse de ese plano.



"Lo mencionan, pero no es cierto que en un fuero interno 'a lo mejor', nada que ver. Es una opinión subjetiva. Porque algunos me pondrán en un pedestal, pero algunos otros no. Es como cuando dicen que un jugador es Dios, pero lo dicen desde el amor. Me causa gracia y hasta una sensación de honor también, pero no me identifico en absoluto", explicó.



Un 2018 con nuevos proyectos



Luego de los dos conciertos en River, el cantante dijo que no hará la temporada de festivales de verano, tal como suele hacer desde hace varios años, para abocarse a otros cuestiones, no solo para descansar, sino para encarar su tarea en otros países.



"Después de 22 años, y tras los dos River, se vendrá una época de descanso, que lo necesito mucho. Más en época de festivales. Realmente lo necesito. Desde lo artístico, será un nuevo disco.



Aún no sé cuándo se hará, ni de qué tratará. Pero lo quiero hacer de una manera que hasta ahora no lo pude experimentar y que requiere mucho tiempo", enfatizó.



Pintos indicó que aún no piensa en qué hará en su período de descanso, pero aclaró que debe tener las cosas más calmadas para su próxima producción.



Sobre si está "preparado" para tocar en un escenario como River, Pintos reconoció que "nunca se está listo para tocar en River, y tal vez tocar en River me prepare para un nuevo River, no lo sé".



"Aún me falta mucho por aprender y en el camino, voy por ello. El día de mañana si toco en el Colón, será otro desafío, con distintas aristas, como sería un River", expresó Pintos.