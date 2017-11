El Polaco se refirió a la causa que enfrenta por violencia de género

Confío en la Justicia

Ezequiel "El Polaco " Cwirkaluk y Silvina Luna oficialmente siguen en pareja. Atrás quedaron las peleas, los desencuentros y las muchas rupturas que protagonizaron durante buena parte del 2017. Y ambos felices, se presentaron en el ciclo de Susana Giménez . "Ahora estamos en paz", dijo entre risas Luna para confirmar que sí, que están juntos, mientras El Polaco no podía disimular la ansiedad: "Estoy nervioso Susana, es la tercera vez que me pongo un traje".La conductora les preguntó cómo empezó el romance, y Silvina contó que se conocieron en Carlos Paz mientras trabajaban juntos en una obra, aunque también destacó: "Al principio no nos dábamos bola". Por su parte, Ezequiel con mucha honestidad reconoció que Silvina "apareció en un momento de mi vida en el que tenía que aparecer (.) ella me dio equilibrio, amor y contención".Más adelante la vedette mencionó que "lo del casamiento era poco un juego mediático", e incluso agregó que probablemente cuando vayan al altar, por ahí "no se lo digan a nadie". Luna también confesó que actualmente no lo acompaña mucho a El Polaco en sus giras de recitales, aunque sí lo espera con un mate cuando vuelve a la casa. Mientras tanto, él reconoció que a pesar de la presión, el mundo de la cumbia no lo podría abandonar nunca: "La música es mi cable a tierra, no me canso".En una instancia de la charla, Susana le preguntó a Ezequiel sobre las denuncias de violencia de género que recaen sobre su persona y que fueron efectuadas por Valeria Aquino, ex pareja y madre de una de sus hijas. El cantante respondió sobre ese tema: "Es triste (.) yo confío en la verdad y en la justicia", y agregó: "Yo respeto mucho a la mamá de mi nena (.), no digo nada y dejo que Dios a la larga ponga las cosas en su lugar".Por último, ambos hablaron sobre su paso por Showmatch y El Polaco expresó: "El Bailando a mí me dio todo, Marcelo (Tinelli) fue muy generoso conmigo".