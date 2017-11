La futura mamá ya no aguanta mucho al sol. Y un poco de nauseas combo fatal. Papa no está y con bebito/a hacemos fotos ??? Una publicación compartida de AILÉN ?echara (@ailen_bechara) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 7:57 PST

Ailén Bechara espera la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con el representante de jugadores de fútbol Agustín Jiménez. A través de las redes sociales, comparte con sus seguidores las novedades de su embarazo y publica imágenes de la pancita.En su segundo mes de gestación, la ex azafata de Guido Kazcka subió una foto en bikini, en el living de su hogar, a pesar del domingo soleado.Precisamente, junto a la imagen reveló algunos de los cambios que ha experimentado su cuerpo en la dulce espera: "La futura mamá ya no aguante mucho al sol. Y un poco de náuseas, combo fatal. Papá no está y con bebito/a hacemos fotos".