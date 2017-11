Pablo Lescano cumplirá su promesa a estudiantes que no se llevaron materias

Aplausos gente!! Acá está el curso que aprobó todas las materias. Tendrán su fiesta de egresados y Damas Gratis Va A Tocar Gratis ???????????? https://t.co/Q35UjLOZcl — Pablo Lescano (@pablitolescano) 25 de noviembre de 2017

El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, le prometió a un grupo de estudiantes del secundario que si aprobaban todas las materias del año y ninguno repetía, tocaba gratis en la cena de la fiesta de egresados.En junio, un joven llamado Bruno se comunicó con Lescano y le hizo un pedido al cantante: "¿No querés venir a tocar a mi fiesta de egresados también? Tenés tiempo para pensarlo".A modo de incentivar a los chicos para que estudien y finalicen sus estudios, el cantante respondió: "Si no repite ninguno y no dejan materias previas, toco gratis".Motivados por la propuesta, un estudiante del colegio Norland de Lanús finalmente le confirmó que ninguno de sus compañeros se llevó materias, y Lescano no dudó cumplir su promesa.