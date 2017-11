Bailarina sorprendió con una sensual producción de fotos

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

Consolidada en el staff de bailarinas, y tras su tercer año participando en el show más importante de la televisión argentina, Flor de Palo sueña con llegar algún día a la pista más famosa del país. "Hago danza desde los 7 años y amo bailar", expresó la bailarina.



"Vengo del mundo de la pasarela y del modelaje, y me atrapó esto que es maravilloso, da gusto trabajar acá", expresó "Flor", quien reconoció que siempre soñó "con lo artístico".



"Me gustaría continuar haciendo lo que amo y preparándome para todo lo que venga", confesó la escultural morocha, quien no descarta nuevos horizontes a futuro."Todo lo que sea para crecer bienvenido sea. Me adapto a todas las posibilidades, porque esto me da placer y lo disfruto muchísimo", comentó.



Florencia alterna la pasarela y el "Bailando" con sus estudios de la carrera de Nutrición. "Pienso llevarlas paralelamente, dado que todo se conjuga muy bien. Amo el cuidado de la salud, no sólo a partir de lo estético sino que también me encanta el deporte, la vida sana y la buena alimentación", explicó.



"Con Lhoan nos estamos conociendo. Lo conocí de casualidad hace casi un mes en el aeropuerto de Córdoba, cuando yo regresaba de un desfile en Río Tercero. Me parece un chico adorable y buena persona", afirmó sobre su incipiente relación sentimental con el ex de Charlotte Caniggia.



"No puedo definirme sobre cómo soy estando en pareja, ya que a pesar de tener 20 años, nunca estuve de novia", confesó la joven.



De Palo no pudo escapar a recibir mensajes de todo tipo a partir de su explosión en la pantalla chica. Sin embargo, elige tomárselo con humor. "Creo que como todas las chicas que trabajamos en la televisión. Hay de todo, algunos los leo y no lo puedo creer y a otros que se desubican directamente los bloqueo", relató entre risas.



"No tengo ningún tipo de complejo con mi cuerpo, todo lo contrario. Pero sí tengo que decir que soy la crítica número uno en lo que en mí refiere", contó Flor, quien se cuida básicamente haciendo mucho deporte y con una alimentación adecuada.



"La parte que más amo de mi cuerpo son mis abdominales, y lo que más me elogian los hombres son mi sonrisa y mis piernas kilométricas", aclaró la sensual bailarina.



"No descarto ningún tipo de propuestas, sea para la actuación, la conducción o bien seguir para seguir creciendo en la televisión", concluyó sobre su futuro profesional. (Teleshow)