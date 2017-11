Se supo en qué escena Calu Rivero se sintió acosada por Juan Darthés

La mala relación entre Calu Rivero y Juan Darthés, que comenzó en el set de Dulce amor, allá por 2012, recrudeció tras cinco años. El jueves por la tarde, los artistas que conformaron la apasionada pareja en la ficción de Telefe tuvieron una mediación en la que no conciliaron, con lo cual se enfrentarán en Tribunales, ya que el actor la demandará por daños y perjuicios a partir de rumores sobre un supuesto acoso sexual, que tras un largo silencio fueron desmentidos por ella.En contrapartida, el abogado de Calu, José D'Antona, se presentó en Intrusos y avisó: "Tengo prueba documental que respalda a Calu Rivero". Instantes después, explicó cómo fue que la actriz alertó sobre lo sucedido durante las grabaciones. Puso como ejemplo la última escena de sexo que Darthés y su defendida mantuvieron en Dulce amor: "En un momento dado el director, cuando Calu está encima de Juan, dice 'corten, ¡Calu! ¿Y el texto?'. Entonces, ella le responde que cómo hace para decir la letra si no paraba de besarla". Y remató señalando las implicancias para los testigos de los hechos: "Esto es prueba documental, lo cual va a imponer en un juicio penal o civil, la obligación de decir la verdad"."Calu le dijo que pare con el tema de los besos, se lo pidió, se lo reiteró. Que si el guión decía pico, que sea pico; que si decía beso corto, que sea corto. Le dijo 'qué parte no entendés', y (Darthés) le terminó mandando un mensaje directo de Twitter porque ella no le dio el teléfono y no se lo pensaba dar", agregó el abogado. Y aclaró que el productor ejecutivo Pablo Rivero, el director Hugo Moser, el productor Quique Estevanéz, Paul García Navarro y Claudia Zaefferer de Multitalent, estaban al tanto de las quejas de la catamarqueña.En ese punto, Jorge Rial indagó: "¿Es un exceso? ¿O cae dentro del acoso?". A lo que el abogado replicó: "La sensación física y psíquica de Calu Rivero fue esa. El exceso". A los fines legales, D'Antona luego admitió. "En este momento está todo prescripto. Lo que pasa es que en ese momento tenía 24 años, estaba sola en Buenos Aires y era el primer protagónico; contra , de 48 años, con su quinto protagónico. Con Hugo Moser de director, Quique Estevanez de productor. Hay una desproporción. Con lo cual, se quedó callada".Por último, José D'Antona reveló cómo fue que Calu Rivero decidió abandonar la tira: "Fue a instancias del pscicólogo. Cuando se terminó de fortalecer y le dijo que se vaya".