Nazarena Vélez apostó a un look adolescente

Soltera y más segura que nunca, Nazarena Vélez comparte sensuales postales a través de sus redes sociales. Suele animarse al topless y no duda en mostrar sus bellísimas curvas. Aunque les resulte sorprendente, esta vez, sorprendió con un look rockero que impactó a todos.Nazarena compartió una foto en la que se la ve con los labios pintados de negro. Además, se observa un maquillaje de ojos súper definido que marca su mirada. Como si esto no fuese suficiente, se animó al piercing. Apostó al modelo de moda, uno de los más llamativos. No obstante es temporal, ya que puede ponerse y sacarse.