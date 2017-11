Periodista deportiva celebró sus 42 años posteando una foto muy hot

Hoy festejo un nuevo cumpleaños!!!!! como mujer entendi que la experiencia se valora mucho mas que la edad....por eso las que atravesamos las 4 décadas sabemos que es el mejor momento de la mujer...experiencia, seguridad y madurez absoluta!! #birthday #instagram #happybirthday Una publicación compartida de Greta Rodriguez (@gretarodriguez1) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 4:39 PST

Es una de las mujeres pioneras en abrirse camino en el masculino mundo del fútbol. A los 42 años y asentada en la profesión, Greta Rodríguez atraviesa un excelente momento tanto personal como profesional. El miércoles 22, la morocha celebró su cumpleaños y compartió en su cuenta de Instagram una sensual foto luciendo su esbelta figura."¡¡¡Hoy festejo un nuevo cumpleaños!!! Como mujer entendí que la experiencia se valora mucho mas que la edad. . . por eso las que atravesamos las 4 décadas sabemos que es el mejor momento de la mujer. . . ¡experiencia, seguridad y madurez absoluta! #birthday #instagram #happybirthday", escribió Greta en la postal, que rápidamente sumó un centenar de Me gusta. Feliz y enamorada, la periodista de Mañanas Informadas, por Canal 26, habló con el portal Ciudad.com de Hernán (50), su pareja desde hace ocho meses, sus planes de festejo y mucho más.-¿Como estás viviendo este cumple?-Trabajé como todos los días, ahora a la tarde lo festejo con mi familia y con mi hijo, Santino (11, fruto de su relación pasada con el periodista Daniel Fava), que es lo más lindo que tengo en la vida. Vienen mis viejos, mi hermana y mi sobrina, el festejo hoy es muy íntimo en casa. Es tranqui, a medida que una va cumpliendo años es más tranquilo, ja ja ja.-¿Y para el finde tenés planeado algún festejo en particular?-Estoy en pareja desde marzo y estamos armando un festejito, algo más entre nosotros dos, en pareja. Al principio uno se va conociendo y después le vas poniendo rótulos como pareja. Estoy pasando un lindo momento, cumplir años es algo para celebrar. Estoy feliz porque estoy con un trabajo que me gusta, haciendo más periodismo general y de actualidad. Es un poco a lo que apunto, tengo pensado arrancar la carrera de Ciencias Políticas porque la temática me encanta. Me gusta ser una madre presente y esto me restaría tiempo, pero el gordo ya es más grande y me gustaría encarar una carrera universitaria. Es un momento muy lindo, en calma y feliz.-¿Cómo se conocieron con Hernán?-Lo conocí en el verano en un boliche de Pilar al que iba con mis amigas. Se fue dando y fuimos avanzando, estoy bien, tranquila. Disfrutando de la pareja, cuando una es más grande se toma todo con más seriedad, pero con más tranquilidad. Yo ya no estoy para la pavada, si estoy en una relación, quiero estar bien.-¿Hubo presentación con Santino?-No, todavía no. Soy muy respetuosa de los tiempos de los chicos, más cuando son hijos de padres separados. Hace cuatro años me separé y nunca más estuve en una pareja formal y nunca le presenté a nadie. Me dediqué a él, a mi laburo, a salir con mis amigas y me parece que cuando vaya avanzando la relación se dará.