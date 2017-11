Sensual foto y polémica frase: "Los viejos están sobrevaluados"

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

"Si me cuentas mi vida, lo niego todo", dice la biografía de Marianela Mirra en su cuenta de Instagram, red social en la que mantiene su cuenta cerrada para aceptar a los que quieren seguirla.



A dos meses de los rumores de romance con Andrés Calamaro, la ex ganadora de Gran Hermano publicó una foto súper hot e hizo un fuerte descargo en el que descalificó al cantante. "No hay romance con nadie. Dejen de joder, loco", escribió junto a la imagen en la que está de espaldas tomando sol y se destaca el enorme tatuaje que tiene en su espalda.



"No me gusta nadie. La próxima, busquen un pen. . . . Los viejos están sobrevaluados", agregó en el posteo que realizó este miércoles.



Entre los mensajes que recibió, un seguidor le pregunta cómo hace para mantener su figura y la tucumana respondió de manera contundente: "Me mato en el gimnasio y cierro el pico".