Sorpresiva baja de panelista de un programa televisivo

"Solo palabras de agradecimiento para estos dos años de reencuentro con mi primer amor: los medios de comunicación. Gracias por la oportunidad. No es adiós sino hasta siempre", escribió Nancy Pazos en su cuenta de Twitter.



En diálogo con el portal Exitoina, aclaró que "no renuncié, en realidad no me renovaron el contrato para el próximo año".



"Yo había charlando previamente con la productora para contarles que yo estaba intentando ver algo más periodístico para el próximo año, y evidentemente no estoy en los planes. Ellos también sabían que yo tenía ganas de tomar otros rumbos. Fue, de alguna manera, una decisión consensuada, pero la decisión hoy la tomó la productora, y me anunció a mí que para el próximo año no me tenían en cuenta para el panel de LAM".



Asimismo, la periodista dijo: "Nosotros estamos con contrato, y todos los que trabajamos de esto sabemos que los contratos se renuevan o no, en función de varias variables".



Sin embargo, lejos de significar un conflicto, Nancy expresó su agradecimiento a quienes le dieron la posibilidad de volver a la pantalla chica. "Fue una excelente etapa. Para mi fue el volver a los medios, que fácil hacia 10 años que no estaba. La pasé bárbaro, me maté de la risa y crecí muchísimo", dijo.



"Fue un año laboralmente excelente. Son todas palabras de agradecimiento, tanto para LAM, para Ángel (de Brito), para la producción y para el canal. Estoy contenta, estoy satisfecha", insistió. Y agregó: "Todo tiene un ciclo, y también es cierto que cuando me convocaron para LAM, era un programa en donde supuestamente se iba a virar entre lo periodístico y el espectáculo, y terminó siendo un programa netamente de espectáculos. Tal vez la productora esté pensando en consolidar ese perfil. Seguramente extrañaré".



Además de contar que "sigo hasta fin de año", Pazos negó que su alejamiento tuviera algo que ver con los cruces con algunas de sus compañeras. "Será la parte del programa que no extrañe para nada, pero nada más. Esto es una decisión más profesional, más de fondo. Además, es una decisión de la productora".



"Quizás sí, la productora tiene la idea de homogeneizar el panel, como (Mauricio) Macri homogeneizó su gabinete. En ese sentido, si yo tuviera la idea de homogeneizar, a la primera que sacaría es a mí misma. Si van por ese lado, está perfecto".



Respecto a su futuro laboral, contó. "Sigo con la radio, voy a escribir un libro el próximo año y voy a hacer temporada en el verano en Mar del Plata. Después estoy atenta a cualquier propuesta laboral".