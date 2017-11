Por qué Andrés Calamaro oculta su romance con Marianela Mirra

En lo que a su vida privada se refiere, Andrés Calamaro (56) opta, en general, por el bajo perfil, más allá de algún que otro ataque mediático del que fue parte. En cuestiones vinculadas al amor trata, al menos de la boca para afuera, de hacer buena letra. En sintonía, espera lo mismo de su pareja de turno. La única vez que se enroscó en una polémica pública aconteció en las primeras salidas con Micaela Breque. Enamorado hasta la médula, la joven modelo abrió una puerta en el cantante que lo alejó de su norte. Sin embargo, pasaron los meses y volvió a ser el que fue. Se resguardó y trató de mostrarse lo menos posible. Separado de Breque, en su horizonte aparece la ex Gran Hermano, Marianela Mirra.



Según publica Paparazzi, ella muere por contarlo a los cuatro vientos y él prefiere mantener la relación en el anonimato. La pareja ya se vio en reiteradas ocasiones e intenta avanzar sin hacer demasiado ruido. Incluso le pidió que no hablara del tema y que borrara cualquier prueba que los relacione. Orden que ella acató con tal de no hacerlo enojar y que se le escape de las manos. Ante las imágenes juntos, que se vieron en las redes sociales de ella, Andrelo sólo atinó a decir que está soltero, que no la conoce y que no forma parte de su vida (pese a las fotos juntos). ¿Por qué la esconde? No son pocos los que señalan que Calamaro aún sigue enamorado de Micaela. Que la modelo es la dueña de su corazón y que él no pierde las esperanzas de reconquistarla. Incluso, estuvo tan mal luego de la separación que ya no se cuida como antes y esto hizo que aumentara de peso. Desde este punto, queda claro que no lo favorece en lo más mínimo que se lo relacione con otra mujer. Por otra parte, y ya apuntando a su costado musical, el Salmón recuperó su relación con otro grande del rock nacional, Charly García. Tuvieron mil y una vueltas como amigos, pero hoy todo está en paz. "Esta versión de Charly se presenta más tierna y amigable. El fue un héroe en el inicio de mi carrera", soltó cálidamente.

