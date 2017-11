Juan Darthés contra Calu Rivero: "Voy a la Justicia por daños y perjuicios"

Calu Rivero contó que sufrió acoso sexual mientras trabajaba en la novela "Dulce Amor" en 2012. La actriz lo dijo luego de anunciar que revelará todos los detalles en un libro que está escribiendo. Claro que el que quedó en el ojo de la tormenta fue su pareja en la ficción, el actor Juan Darthés."Lo estoy llevando a la Justicia por daños y perjuicios. Estoy tranquilo y muy agradecido del llamado de amigos de toda la vida diciéndome que me siguen eligiendo. Hay testigos de los momentos en lo que sucedida. No tengo su teléfono, ni su dirección. Nunca tomé un café y tampoco estuve en su camarín", sostuvo el actor en diálogo con "Intrusos".

"Hay manera de comprobar todo. Tengo testimonios, desde la producción, productor, director. Todo el mundo sabe quien soy y estuvieron en el momento en que se grabó", explicó Darthés y aclaró que cuando se realizan escenas jugadas en una ficción, se retira al personal que está de más y se graba con el director al lado. "Si ella se sentía incómoda, yo no puedo hacerme cargo de lo que pasa en la cabeza del otro", aclaró.Con respecto al contenido del próximo libro de Rivero, el actor fue lapidario: "No tengo idea lo que puede llegar a escribir en su libro. Cualquiera puede decir cualquier cosa y no llega a la justicia y el daño está hecho". Por este motivo, decidió llevar a la actriz a la Justicia: "No se puede banalizar esto", afirmó.