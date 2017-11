Revelan motivos de pelea de Gimena Accardi y Nico Vázquez con la "China" Suárez

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez rompieron el silencio y hablaron sobre su pelea con "La China" Suárez y desmintieron que haya sido por la foto de la actriz con Pampita en una gala.



Los rumores de pelea arrancaron cuando trascendió que la China había dejado de seguir en Instagram a la pareja. Luego se supo que Nico tampoco la seguía a ella, aunque Gimena sí. Sin embargo, más tarde, la protagonista de El Otro lado de la Cama también dejó de seguir a la pareja de Benjamín Vicuña.



El por qué. En un principio se dijo que la China había puesto un punto final a la relación con la pareja por la foto que Accardi compartió con Pampita en la gala de Caras.



Sin embargo, Gimena y Nicolás, consultados por Intrusos, negaron que haya sido ese el origen de la pelea, aunque confirmaron la pelea y contaron el real motivo del distanciamiento, que es mucho más profundo.



"Me peleé en junio, hace mucho. Y probablemente siga peleada por mucho tiempo más. Prefiero no mentir, porque escucho que se dicen cosas que no son ciertas. La foto (con Pampita) no tuvo nada que ver", dijo Accardi.



Luego explicó: "Se comportó de una manera que no esperábamos en un momento muy triste y delicado como fue lo de Santi", dijo en referencia a la repentina muerte del actor, hermano de Nicolás, en diciembre de 2016.



"No estuvo como nosotros esperábamos y de la forma en que nosotros estuvimos incondicionalmente con ella, en las buenas y en las malas, y sobre todo en las malas. Dejamos pasar una, dos, tres. Le mandé mensajes que no respondió", contó.



"La última vez que la vi fue en diciembre. Nunca más la vi ni pudo hacerse un espacio para vernos, para venir a casa. Entiendo que estaba viajando, pero nosotros demandábamos ese amor, no es que era una amiga del medio y no nos veíamos en los eventos. Era hermana incondicional y yo sé lo que fui como amiga, y Nico también, cómo la hemos recibido en casa y defendido a capa y espada y amado como una hermana realmente", agregó.



"Un día dije, 'esta amistad no me gusta, no me sirve, tenés que estar en las malas'. No es que perdimos un bolso, fue muy grave lo que pasó. No haber estado fue un dolor, una decepción enorme que vengo procesando desde junio. Cada uno hace lo que puede, lo respeto y entiendo, pero dejenme elegir a mí no tenerlo", siguió.



Al preguntarle cómo lo tomó la China, Accardi sorprendió al contar que "Tampoco era la reacción que esperaba. No dijo, 'perdoname amiga, estuve a full, voy a verte'. Encima se enojó. Ya está".



Luego, sobre el tema, Nico dijo: "Pasó la vida. Uno elige con quien estar y hoy no es parte de mi vínculo más cercano. Yo sé cómo me comporté como amigo y cómo se comporta Gime".



"Uno hace lo que puede o quiere. En el momento donde necesitas a los amigos, que tengo un montón y estoy muy agradecido, ella no estuvo. No perdí una mochila, entonces duele. No tengo una relación con ella desde diciembre. No tenemos relación y me duele porque la queríamos muchísimo", agregó.



"Ella se tendrá que replantear un montón de cosas, y siempre le voy a desear lo mejor, porque estoy seguro que es una buena persona, pero se equivoca demasiado", concluyó el actor de manera contundente.

Fuente: Exitoína