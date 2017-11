"No me arrepiento de haber estado con él", dijo la ex de Facundo Moyano

Ph. @chrisbochichio ? para @infobae @teleshowcom ?? Una publicación compartida de eva? (@evabargiela) el 17 de Nov de 2017 a la(s) 3:36 PST

Acelerar el duelo con la llegada de un nuevo compañero suele ser la herramienta que más utilizan aquellos que provienen de un desengaño amoroso. Es la clásica receta que se recomienda para empezar a olvidar los amargos recuerdos de esas historias que provocan heridas difíciles de cicatrizar, aunque no la única. Claro, porque la posibilidad de digerir una separación también puede desarrollarse en soledad. Algunas mujeres, como Eva Bargiela, por ejemplo, prefieren ir quemando etapas progresivamente y esperar que Dios señale el momento indicado de volver a formar pareja. "Prefiero quedarme con todo lo lindo de esa parte de mi vida junto a él, porque deseo mirar el futuro con otra perspectiva. No lo sé y nunca voy a saber si me fue infiel. Me dolería confirmar un engaño. Cada uno sabe cómo se portó con el otro".La azafata de A todo o nada continúa con la espina clavada. Arrastrando la inquietud y la incertidumbre que le genera imaginar que Facundo Moyano, su última pareja, comenzó a verse con Nicole Neumann mientras todavía estaba saliendo con ella. Una situación que le causa un estrés extra, al punto de llegar a manifestarlo con reacciones vehementes frente a la prensa que la consulta al respecto: "La verdad es que me harté. Entiendan que ya no soy más la novia de Facundo Moyano y que solamente puedo hablar por mí. No quiero que me metan en más líos, por favor", fue su fuerte descargo frente a los periodistas cuando recién se confirmaba oficialmente la relación entre Facundo y la ex de Fabián Cubero."Siento que se le da un dramatismo mayor el tema, pero son cosas que le pasan a todo el mundo", suavizó más tarde. Eva desea relajarse y comenzar a enterrar definitivamente su pasado inmediato en materia sentimental. "No me arrepiento de haber estado con él, pero miro para adelante. Hay cosas que siempre duelen. Lo que siento es que a veces se dimensiona todo porque sale en la tele. Todos se rasgan las vestiduras, pero me imagino que el 90 por ciento de las personas pasaron por esto alguna vez. Nadie lo sabe y nadie lo juzga porque no se transmiten en cadena nacional, pero son lo mismo. En lo personal trato de darle la magnitud que realmente tiene y no ponerme en el lugar de víctima, porque la verdad que no lo soy ¿Nicole? No tengo nada para decirle. La crucé en un evento y la verdad no sé si bajó la mirada o no porque yo no la miré. Sí me han contado que pidió seguridad ese día porque yo estaba trabajando allí. De ser así, sería un disparate".