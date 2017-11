¿John Lennon y Los Palmeras juntos?: El video hace furor en las redes

Un video donde se puede escuchar a John Lennon y Los Palmeras cantando juntos dos de sus más grandes éxitos: "Come Together" y "Bombón asesino" es furor en las redes.Fue subido a YouTube por el usuario "Biribiri Records" bajo el nombre "John Lennon & Los Palmeras".La historia, por supuesto ficticia, que acompaña al video es la siguiente: "A 45 años del lanzamiento del disco de John Lennon 'Live in New York City' apareció un video en el que se lo ve tocando, en aquel recital, junto al grupo de cumbia santafesina Los Palmeras"."Tras luchar contra las trabas de representantes y discográficas, Biribiri Records consiguió el material para difundirlo entre todos los fans", relatan en el canal de YouTube.Marcos Camino, uno de los integrantes de Los Palmeras, fue consultado por el diario rosarino La Capital y reconoció: "Me lo mostró mi mujer y sí, está muy bueno. Debo admitir que no conozco mucho de la historia de Los Beatles, pero Lennon es un grande. Y sí, parece como si estuviéramos cantando juntos".