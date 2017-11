Escalofriante relato: Zulma Faiad contó que fue abusada a los 6 años

Zulma Faiad (73) esperó muchos años para revelar una dura experiencia que tuvo que vivir en su infancia, pero la ex vedette sintió que este era el momento. En el programa radial Falta de respeto, de Fernando Prensa y Eduardo Anisky, por radio Conexión Abierta, contó el abuso sexual que sufrió de pequeña."He pasado por momentos espantosos", arrancó, y dio pie para su fuerte confesión. "Cuando tenía 6 años, me acuerdo que mi vieja con papá fueron al cine y me dejaron con un amigo del abuelo, y con la edad que tenía me di cuenta de que ese hombre era un asqueroso. Era un viejo degenerado", recordó."Me manoseó, me mostró lo que tenía y pretendió... lo que pasa que era una nena de 6 años. Yo empecé a gritar, a decirle que ahora le iba a contar a mi papá lo que me había mostrado y él se quedó", continuó.Zulma contó que su fuerte personalidad es algo que la acompaña desde chica, por lo que en ese momento tomó la decisión de contarle a sus padres lo que había vivido. "Vino mamá, vino papá y les conté. Papá lo re cagó a trompadas. Se desapareció de la familia y de la amistad del abuelo. Nunca más entró en la familia. Y mamá al otro día me llevó al médico para ver qué me había hecho, hasta qué punto", contó Zulma, que dejó en claro: "Eso no fue un trauma para mí".Al ser consultada por los conductores del ciclo sobre cómo una nena de seis años supera algo así, afirmó: "Bueno, chicos, yo lo superé, y no tuve ningún problema con mi virginidad, con mis relaciones sexuales. Yo era una nena que tenía relación con mis padres y hablaba de todo"."En ese momento no esperé un minuto para hablar lo que pasó. Yo acciono ante lo que me doy cuenta que no está bien. Llamalo intuición o madurar antes de tiempo, tener comunicaciones profundas con mis padres, ser una nena madura para la edad que tenía, ponele el nombre que quieras. ", concluyó Zulma su fuerte relato. Fuente: (Clarín).-