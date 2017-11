Las ironías de Mirtha tras quedar varada en la ruta: "Estaba entre los caballos"

Mirtha Legrand vivió momentos de tensión este fin de semana cuando quedó varada en medio de la ruta camino a Mar del Plata, donde iba a presenciar el Festival de Cine, al que nunca llegó.



La conductora, que preocupó a todos, contó en su programa cómo fueron los hechos y aclaró la situación. "Yo no puedo creer que por una pinchadura de goma camino a Mar del Plata pasó todo esto. Yo iba al Festivel Internacional de Cine porque le hacían un homenaje a mi hermano, a Jocesito. Y a unos 60 kilómetros antes de llegar a Chascomús, Marcelo mi chofer de siempre notó que había algo raro. Esos autos te avisan cuando una goma se está desinflando. Paramos al costado del camino y Marcelo fue hasta Chascomús para conseguir una goma" comenzó relatando.



"Yo estaba en el medio de los caballos. Yo iba con mi vestuarista y nos quedamos unas tres horas y medias en el auto, pero como yo llevaba todos mis elementos, porque yo siempre llevo las tarjetas de mis invitados en un sobre, entonces me puse a estudiar mi programa. Y además siempre llevamos cositas para comer así que comimos cosas ricas. Pero no era agradable porqiue los autos te pasaban a un metro de distancia, pleno campo",agregó.



Cómo trascendió en los medios



Mirtha contó que fue ella misma la que avisó que estaba varada, pero que se filtró la información en las redes sociales: "Me mandó un Whatsapp Carlitos Rottenberg para organizar una comida y le dije que estaba en el medio de la ruta porque había tenido un inconveniente. Y él lo Twitteó al Festival y se empezó a armar un lío. Me querían mandar un helicóptero pero yo no quería porque había viento. Y ahí con las redes sociales se armó un lío, vino un comisario de Chascomús, pero yo quería quedarme ahí"



"Yo quería llegar a Mar del Plata pero finalmente no llegaba a tiempo así que decidí volver a Buenos Aires. Esa fue mi aventura, no estaba deprimida, estaba entristecida porque no iba a estar en el homenaje que le hacían a mi hermano. Estos autos de alta gama yo no los entiendo, no tienen rueda de auxilio con lo que cuestan" completó. (RatingCero)