La discusión de Jimena Barón con una fan por una foto de su QLO sin filtro

Luego de algunos exitosos shows, Jimena Barón se tomó unas vacaciones junto a sus dos amores: su hijo Morrison y su actual pareja Juan Martín Del Potro. A través de las redes, la artista compartió varias postales de su estadía en el Sugar Beach, A Viceroy Resort de la paradisiaca isla de Santa Lucía, pero una en particular provocó un ida y vuelta de la cantante con una seguidora."Libertad #nofilter", escribió Barón como pie de una foto de su silueta en pleno atardecer, pero una seguidora hizo hincapié en su aclaración: "Todas tus fotos con el no filtro de aclaración, las inseguridades están en tu cabeza porque en lo que menos nos fijamos es en eso".Lejos de quedarse callada, Jimena respondió: "No beba. Lo aclaro por la maravilla de atardecer. Mi QLO ya lo conoce medio mundo, cero inseguridad".Ante la respuesta de la cantante, su seguidora cerró el ida y vuelta con un halago y todo quedó en buenos términos: "Sos divina con y sin filtro".