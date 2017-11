Osvaldo confesó que rechazó a Sampaoli por un festival de rock

En diálogo con La Gazzetta dello Sport, el ex atacante de Boca, Selección italiana y otros equipos, Daniel Osvaldo, confesó esta semana entre otros temas que el hoy entrenador de la Selección Argentina se contactó con él hace no mucho tiempo y que le ofreció jugar en el Sevilla, publicó el sitio marketingregistrado.

"En diciembre de 2016, Sampaoli se puso en contacto conmigo, estaba en Sevilla en ese momento", confesó Osvaldo antes de añadir: "Me dijo: "Dani, no te pido nada, podés hacer lo que quieras en la cancha y fuera de ella, pero necesito un delantero".



"Le dije 'pero Jorge, ¡está el (festival) Cosquin Rock!', y él me respondió '¡me olvidé! andá, por supuesto, no te lo podés perder'. ¡Dos locos!", detalló Daniel.

Cabe recordar que Daniel Osvaldo se retiró profesionalmente del fútbol después del recordado episodio con Guillermo Barros Schelotto en Montevideo, cuando todavía jugaba en Boca y a partir de entonces colaboró con la creación y promoción de su banda música Barrio Viejo.