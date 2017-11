El actor Lito Cruz se defendió de las acusaciones de su ex pareja

Patricia Perrotta, actriz y escritora que fue pareja de Lito Cruz, denunció públicamente al actor por violencia de género, además de acusarlo de corrupto y de haber tenido relaciones con menores. Si bien en un primer momento solamente se había expresado Micaela, hija del artista, este viernes el intérprete rompió el silencio en Los Ángeles de la Mañana.Lito desmintió todos los dichos de Perrotta, y la acusó de querer hacerse famosa a costa de él. "No me importa lo que diga la gente de ese nivel. Yo iba a hacer una conferencia de prensa con lo que sucedió, pero son cosas que le pasan a la gente que trabaja. Quien no trabaja, se apropia de quien trabaja, quieren ser famosos a costa de nosotros", expresó en el programa de El Trece."No pasa nada, soy un hombre grande, voy hacia los 80. Uno ha trabajado toda su vida por algo y de pronto gente que no tiene talento para otra cosa se cuelga de la gente que trabaja honestamente. Ojalá le vaya bien, así gana plata", agregó mostrando no estar alterado por la denuncia.Una de los estremecedores episodios que relató Perrotta, fue uno en el que dijo que el actor la dejó encerrada con el gas abierto. "Si yo estaba ahí con el gas me hubiera muerto también. Ella dice lo que quiere decir, pero nada que ver", sostuvo en el ciclo de Ángel de Brito.Para terminar, Lito explicó que es la Justicia la que debe determinar todo lo que ocurrió. "Yo no puedo decir nada, la Justicia tiene que decir. La Justicia es la Justicia, ellos tienen que hablar y darnos idea de lo que pasó, el resto es todo subjetivo". Fuente: (UnoMendoza).-