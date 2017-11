Después de las fotos híper retocadas, Jésica Cirio mostró su figura real

Fue mágico tenerte en mi panza, pero nada se compara con la sensación de tenerte en mis brazos ??? Perdón estoy muy babosa con mi gordaaa ?????? Mi conjunto es de @cocotdufour Una publicación compartida de Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 11:55 PST

A una semana de haber dado a luz a su bebita, Jésica Cirio está disfrutando únicamente de la maternidad. Esta semana sorprendieron sus fotos totalmente desnuda en una revista junto a su beba, en la cual luce una figura perfecta."Sí, obvio que me quedó pancita post parto. Lo muestro porque me llegaron cientos de mensajes de chicas preguntándome si me quedó panza, o asumiendo que no me quedó nada (en las fotos siempre tengo la faja puesta). Si bien no llegué a tener una panza grande con Chloe, obviamente, el cuerpo no se recupera de un día para el otro. Es lo normal y es lo natural, el cuerpo es sabio y hay que dejarlo que se acomode solo", expresó la modelo junto a la imagen y añadió: "Toda la vida me gustó entrenar, pero hoy no es mi prioridad. Estoy comiendo súper sano y bastante, porque para dar la teta tengo que tener energía y quiero estar sana para mi gorda. Cuando termine de recuperarme de la cesárea seguiré con mis clases de Zumba y Strong, sin ningún apuro. Simplemente estoy muy feliz de que mi beba tenga salud y quiero disfrutar cada segundo con ella. Gracias a todos los que mandan mensajes con buenos deseos".