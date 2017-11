A dormir con mi hermoso conjuntito de @ameliemurintimates ?? Una publicación compartida de Barby Silenzi ? (@barby_silenzi) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 7:22 PST

El batacazo de Consuelo Peppino, la participante no famosa de Bailando 2017, dejó fuera de competencia a la pareja que conformaban Barby Silenzi (34) y Tyago Griffo. Pero lejos de llorar desconsoladamente, la bailarina se lo tomó con calma y volvió a impactar con su increíble lomazo en Instagram.Antes de irse a dormir, Silenzi posteó una foto recostada sobre su cama con un conjunto de lencería color rojo, que desató pasiones irrefrenables entre sus miles de seguidores. "Hoy estoy dispuesta a conocer al hombre de mi vida", le dijo al sitio Ciudad.De cara a la inminente temporada teatral de verano, Barby explicó que aún no definió su futuro inmediato. "Todavía no cerré nada", admitió la bailarina, madre de Elena (2) fruto de su relación con Francisco Delgado.