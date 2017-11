Embarazada de seis meses, China Suárez lució su panza en bikini

???? #lasfotosderufi @sweetladybychina Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 6:34 PST

Chillin' @casachicoficial @kosiukooficial Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 7:55 PST

"Las fotos de Rufi", escribió la actriz este jueves en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de dos millones de seguidores junto a las imágenes que capturó la pequeña de cuatro años. En la primera, la China está con un pantalón largo y el botón desabrochado, signo de que ya no le cierra por el tamaño de su panza.Además, luce un corpiño blanco de una de las bikinis que ella misma diseñó para una importante marca de trajes de baño que tiene volados en los breteles. También lleva puestos anteojos de sol y su pelo largo suelto sobre su espalda.La otra foto parece más producida y no tan espontánea como la que retrató Rufina. "Chilin'" ("relajando" en inglés), describió la actriz junto a la imagen en la que está sentada con los pies arriba de un sillón en la galería de la casa que comparte con Benjamín Vicuña.Solo con la bikini puesta, y con un sombrero en la cabeza, la China mostró cómo está su panza, mientras transita el sexto mes de embarazo esperando su primer hijo con el actor chileno, con quien decidió no confirmar el sexo de bebé. "Hay mucho morbo y lo único importante es que sea sano", dijo la actriz en más de una ocasión.