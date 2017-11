Hollywood en llamas: John Travolta también fue acusado de abuso

El caso ocurrió hace 17 años, pero como la mayoría de los temas relacionados con acoso y abuso en Hollywood, la noticia saltó a la luz recién ahora. A los 63 años, John Travolta es señalado como "acosador". Un masajista -que por entonces tenía 21 años- lo denunció.El caso de Harvey Weinstein fue la punta de un iceberg que parece no tener final. Al nombre del poderoso productor se suman Kevin Spacey y Charlie Sheen. La sorpresa es que a esta lista de famosos acusados se acaba de incorporar John Travolta. El medio británico "Radar Online" rescató un informe policial de 2000, en el que se atribuye al actor un comportamiento de acoso.El protagonista de "Grease" había ido al spa del Hotel La Quinta de Palm Springs, en California, para recibir un "masaje corporal profundo". El tratamiento lo llevó a cabo un joven masajista de 21 años, el mismo que realizó la denuncia. Según el documento encontrado, "el muchacho le preguntó a Travolta en qué área del cuerpo quería que se concentrara más y Travolta le respondió que en las nalgas". Y la situación pasó a mayores."Según avanzaba el masaje, Travolta fue quitándose la toalla que cubría esa zona y exponiendo sus nalgas", se puede leer en el texto redactado por la policía. Finalizado el masaje, los dos hombres pasaron a otra sala para realizar un tratamiento de exfoliación, donde el actor le dijo al profesional del hotel que era "muy atractivo" y lo había "excitado".John le pidió al masajista entrar con él en el sauna "para no estar solo". Luego, el actor se desnudó y se ofreció a realizar un masaje al masajista "para demostrar sus propias técnicas". El muchacho relata: "Metió la mano debajo de la toalla y comenzó a frotar la parte interna del muslo". A continuación, según el informe, el actor "comenzó a manosear sus nalgas desnudas y también el surco que hay entre ellas". A pesar de que el masajista le dijo que se sentía incómodo y se fue, Travolta lo siguió y le hizo un nuevo ofrecimiento, "enjabonar" su espalda.El joven, dispuesto a irse, empezó a juntar sus pertenencias. El actor lo acribillaba a preguntas sugerentes como si alguna vez había tenido "un encuentro sexual con otro hombre" y qué fantasía quería que le cumpliera. Traumatizado por lo ocurrido, el masajista decidió llamar al departamento de policía de Palm Springs, que envió a un agente al hotel. La denuncia por agresión sexual fue desestimada porque ninguno de los actos podían corroborarse.Travolta no tiene paz. Pese a su intento de bajo perfil en los últimos años, en 2015 una revista estadounidense afirmó que él y Tom Cruise eran amantes. El medio, "Star Magazine", aseguraba que la relación entre los actores había comenzado en 1985, cuando se conocieron en un gimnasio de Oregon. Travolta, quien por ese entonces ya era un experimentado piloto de avión, le enseñó a Cruise a pilotear, por lo que juntos compartieron varios viajes y pactaron seguir con sus vidas y frecuentarse "a escondidas de sus esposas".El año pasado Travolta llegó por sorpresa a Buenos Aires. Disfrutó de una cena en Puerto Madero y hasta compró facturas en una panadería de Castelar. La imagen que se viralizó en redes resultaba inverosímil, pero finalmente se supo que John estaba de visita por invitación de un amigo. Fuente: (Clarín).-