Reveló que sale con otra chica y la acosaron por las redes sociales

Falta poquito para todo ?? x2 mi pupppelli Una publicación compartida de Vicky Micheli (@vicumicheli) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 5:32 PDT

Mi amorrrr ? Una publicación compartida de Vicky Micheli (@vicumicheli) el 20 de Sep de 2017 a la(s) 2:28 PDT

Cada dia te quiero más! ?? @mariaddominici Una publicación compartida de Vicky Micheli (@vicumicheli) el 25 de May de 2017 a la(s) 5:11 PDT

1? @mariaddominici Una publicación compartida de Vicky Micheli (@vicumicheli) el 2 de May de 2017 a la(s) 8:56 PDT

1? @mariaddominici Una publicación compartida de Vicky Micheli (@vicumicheli) el 2 de May de 2017 a la(s) 8:56 PDT

Días atrás, María de Dominici brindó una entrevista a la revista Gente en la que contó con total naturalidad su situación amorosa. "Tengo novia. Se llama Victoria y la conocí por Tinder a fines de 2016. Intercambiamos un par de "Likes", empezamos a hablar y a la semana nos vimos. Tres meses después -en marzo de este año- nos pusimos de novias", relató la actriz de 17 años que sueña con seguir la misma carrera que su hermana, Eva.Sobre cuestiones de amor, María fue muy clara: "Prefiero no poner etiquetas. Las personas se enamoran y punto. El amor no tiene género. Cada uno es libre de hacer lo que quiere". Su pensamiento va en sintonía con el de la mayoría de las chicas de su generación, sin embargo, provocó una polémica reacción por parte de algunas personas muy conservadoras que decidieron sermonearla en las redes sociales.Sorprendida por los mensajes que había recibido, María decidió compartirlos en Instagram Stories con una advertencia: "En la siguiente historia hay más ridiculeces". Uno de ellos, muy atravesado por un discurso religioso decía: "Dios te bendiga y puedas entender que el camino de vida que elegiste va en contra de lo que Dios planeó para el ser humano. Hay caminos que al hombre le parecen correctos más su final es la muerte. Yo no te condeno ni te juzgo. . . soy humano, igual que vos. . . pero Dios creó al hombre y a la mujer como complemento del hombre. No hizo dos hombres o dos mujeres. La homosexualidad y el lesbianismo son pecado".