Las fotos hot del galán fotografiado con Sol Pérez: Qué dijo sobre las imágenes

En el caso de Victorio D'Alessandro (33) y Sol Pérez (23) fueron cuatro las fotos que los mostraron muy juntos y a los besos en un boliche. Fue en la madrugada del sábado, cuando el galán de Golpe al corazón y la diosa de Bailando 2017 coincidieron por casualidad en el boliche Vita, y fueron captados a los besos. "Salimos así porque la música está fuerte", atinó a decir entre risas Sol. "Es lindo", reconoció en ShowMatch.Ahora quien habló fue Vico: "El viernes a la noche me junté con amigos, estuvimos en el recital de Green Day, con una amiga mía de Francia que vino de visita. Salimos a tomar algo y terminamos entrando a un boliche", le dijo a Tomás Dente, panelista de El Tratamiento de la TV (lunes a viernes a las 13 horas por Ciudad Magazine). En ese punto, D'Alessandro aclaró: "Me la crucé justo a Sol, que me cayó súper simpática y nos cag . . . de risa un rato con mis amigos y sus amigas. No pasó nada relevante. Ella se fue con sus amigas, yo me tuve que ir con mis amigos porque al otro día tenía que viajar. Eso es todo. No hay mucho más. Tengo la mejor con ella, está pasando un momento bárbaro y la felicito".