Así sonó "De Música Ligera" tocado por Coldplay en Argentina

Every Teardrop. R42 #ColdplayBuenosAires Una publicación compartida de Coldplay (@coldplay) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 4:52 PST

A powerful cover of De Musica Ligera by Argentinian superstars Soda Stereo.

R42 pic.twitter.com/RZnSQUDEy1 — Coldplay (@coldplay) 15 de noviembre de 2017

Coldplay se hizo más argentino que nunca en su primera noche en el estadio único de La Plata. Con varias frases en español, el homenaje a Soda Stereo y un tango, la banda mostró que la relación con Argentina es fuerte.En medio de un recital lleno de colores, fuegos artificiales, papeles, brazaletes que cambian de tono de acuerdo a la canción, llegó una sorpresa para el público local.Si bien algunos rumores pudieron dar pistas de lo que iba a pasar esta noche, la gente no pudo evitar emocionarse cuando escuchó los primeros acordes de "De música ligera". El tema de Soda Stereo, que Chris Martín había ensayado días atrás en Porto Alegre, llegó después de una seguidilla de hits: "Hymn for The Weekend", "Fix You", "Viva la vida" y "AOAL".