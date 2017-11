Una semana después de ser mamá, Jésica Cirio posó totalmente desnuda con su hija

A una semana de ser mamá, Jésica Cirio presentó a la beba que tuvo junto al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. "El vínculo que se creó en estos días entre nosotras es conmovedor", confesó la modelo y conductora."Siempre fui una mina súper luchadora, trabajadora y perseverante. Nunca bajé los brazos por nada, y ahora Chloé y Martín me dan muchas más fuerzas para pelear y conseguir todo lo que quiero", expresó.-¿Cómo fue la llegada de la beba a casa?-Muy hermoso. Fue el 8 de noviembre, justo cuando cumplimos tres años de casados. Los que reaccionaron ante la presencia de Chloé fueron mis tres perros, que percibieron que hay alguien nuevo en la familia. Aunque les puse la primera ropita de ella en la cucha, para que la olfateen, ellos están ansiosos y me siguen para todos lados cuando le estoy dando la teta.-¿Los deja dormir por la noche?-Sí. Es una reina. Nos permite descansar a todos. Enseguida impuso su rutina: duerme tres horas y toma la teta; después, cuatro horas de sueño y toma otra vez; finalmente, tres horas más de descanso.-¿Le van a aceptar que haga colecho?-Decidimos que no. Sólo la traemos a nuestra cama a la mañana muy temprano, unos minutos antes de que Martín se levante para ir a trabajar, y nos quedamos un ratito los tres juntos. Queremos que ella tenga su espacio. El papá tampoco quiere que use chupete, pero ella es muy succionadora y creo que se lo voy a terminar dando, porque es muy demandante.-Martín colabora? ¿Se levanta a la noche para alcanzártela cuando tiene hambre?-Sí! Se nota que tiene mucha más experiencia que yo. Cuando está en casa le cambia los pañales. Además, tiene un aparatito al lado del teléfono para mirarla y escucharla todo el tiempo. De todos modos, por la noche la que más se levanta para agarrarla cuando llora soy yo. Es comprensible. Él no se tomó los días por paternidad, porque en estos días se está tratando en la Intendencia el presupuesto 2018. Claro que me llama 330 veces por día, para ver cómo está la beba. ¡Y ya la hizo socia de Banfield!-¿Tenés algunos miedos como mamá primeriza?-La verdad que no. Apenas la vi, me nació el instinto y me siento súper conectada y comunicada con ella. Me siento muy feliz cuando me mira a los ojos al amamantarla. Hoy es el momento más mágico de mi vida.