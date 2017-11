Una semana después de oficializar el romance, lo dejó por egocéntrico

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

Una semana después de oficializar el romance, Romina Malaspina (22) y el actor de El Marginal, Daniel Pacheco, terminaron la relación.

La exparticipante de Gran Hermano habló con la revista Pronto y confirmó el fin de la pareja, que se había conocido a través de las redes sociales el verano pasado.



"No pasó nada puntual, pero ya caducó. Él no es lo que yo esperaba, no es la persona con la que quiero seguir compartiendo cosas porque no me interesa. Es definitivo: no tengo ganas de seguir con él, de mi parte no hay vuelta atrás. Es un flaco un poco egocéntrico y esas cosas no me gustan. Las personas con ego me dan mucho rechazo. No me gustan los tipos que se creen que son Dios", declaró Romina, dejando entrever cierta desilusión con el actor colombiano que lleva varios años viviendo en la Argentina.