Ailén Bechara reveló los nombres que tiene pensados para su hijo

Espectáculos Ailén Bechara espera a su primer hijo

El viernes pasado se difundía la noticia sobre el embarazo de Ailén Bechara y este lunes, la ex azafata de Guido Kaczka habló en Los Ángeles de la mañana sobre el acontecimiento."Estoy feliz porque sabíamos que en cualquier momento podía llegar. Tampoco tomábamos precauciones para que no venga el embarazo. Si venía, bienvenido. Y llegó", arrancó a contar con mucha alegría Ailén.Luego, se refirió a su relación con Agustín: "Hace un año que estamos de novios. Es como que armamos una familia rápido, ja, ja. Bajé el perfil porque me puse en pareja, te cambia la vida".Finalmente, la rubia reveló cómo podrían llegar a llamar al bebé: "Si es nene, Francisco, porque el abuelo de Agustín se llama Francisco. Si es nena, queríamos Francesca, pero ya hay una en la familia. Así que lo vamos a tener que cambiar. ¡Pero va a ser nenito!".