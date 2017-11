Echaron a Úrsula Vargues de programa televisivo tras polémicos tuits

La panelista Ursula Vargues fue echada hoy del programa "Nosotros a la Mañana", que se emite por Canal 13, por decisión de la productora Kuarzo, luego de una serie de tuits polémicos que escribió en su cuenta, tras el incidente protagonizado por el periodista Diego Leuco en la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio el sábado pasado.



Vargues pidió disculpas durante el ciclo que conduce Fabián Doman "si su mensaje había ofendido a alguien" y todo había quedado ahí.



Sin embargo, Doman en el programa que conduce por Magazine Tv, "El Tratamiento", leyó un mensaje que le envió a la ex modelo, en el que le adelantaba la medida tomada.



"Por el afecto y el respeto que te tengo, no quería que te enteraras por las notas o por otras personas de mi pensamiento. En los reportajes que he dado dije que no podía descartar tu alejamiento del programa", le adelantó el conductor.



"La decisión no depende de mí --aclaró Doman--, sino de Kuarzo, la productora. Pero creo y perdón por la sinceridad brutal que en las actuales condiciones no debés continuar en Nosotros. No quería que lo supieras por terceros", ´dijo resignado al aire develando el mensaje que le había mandado a Vargues al mediodía.



La reacción de la panelista en redes sociales se produjo luego del altercado que se vivió entre el periodista Diego Leuco, hijo del también periodista Alfredo Leuco, y un productor durante la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio.



En este sentido, Vargues se refirió al "zamarreo" que Leuco le propinó a su pareja, en la vorágine de ir a buscar a quien había insultado a su padre, mientras se encontraba agradeciendo la distinción sobre el escenario.



Al respecto, la ex modelo escribió en su cuenta de Twitter: "Lo que me impresiona es la cantidad de gente que avala el maltrato a una mujer porque a alguien le dijeron judío de mierda. LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO TIENE EXCUSAS".



Asimismo, añadió: "Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima".



"Se corrió el foco una vez más. Leucocito maltrató a su novia en público. No me importa si es negro, árabe, cristiano, ateo, judío o indio. NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO", completó la panelista.



Doman se hizo eco de estas declaraciones y en su cuenta de Twitter, arrobando a Vargues en un comentario, expuso: "Repudio en forma absoluta y total los comentarios de @ursuvargues contra la comunidad judía. No representan la opinión del programa @Nosotros_ok y tampoco la mía".



Leuco había reaccionado el sábado cuando su padre ALfredo daba un discurso en la entrega de los Martín Fierro a la Radio y desde una de las mesas lo insultaron.



"A mi viejo le dijeron forro, hijo de puta, puto, cagón y judío", sostuvo el periodista en el programa El Diario de Mariana, que se emite por Canal 13 y donde él trabaja.



Asimismo, explicó: "Yo empiezo a escuchar insultos, tumulto, griterío, muchos aplausos y algunos silbidos. Uno de los insultos, el último, el que me hace dar vuelta, es de carácter discriminatorio. Es la palabra judío , sin nada atrás ni adelante. La palabra judío de manera peyorativa".



En un video que se viralizó se lo ve a Leuco ir enojado hacia una mesa y su novia, en su afán por frenarlo cae al piso tras un movimiento brusco del brazo que hace el periodista.



De todas maneras, Leuco fue separado y calmado por otros colegas.