Barby Franco: "Mi papá me gatilló un arma en la cabeza"

Invitada a Vino para vos, el programa de Nicolás Magaldi en KZO, Barby Franco habló sobre su infancia y los problemas que tuvo con su padre: "Tuve una infancia muy dura y por eso creo que me hice un poco fría. Pero es una coraza que me hicieron de chica para sobrevivir en donde había nacido. Mi padre era alcohólico entonces lo tenía, pero no lo tenía. Venía y nos cagaba a trompadas"."Cuando yo tenía quince años le hice la última denuncia y ahí paró todo. Fue una situación que yo no me olvido más en mi vida. Con ayuda de mi psicóloga y de Fernando yo lo pude perdonar, porque sé que no todo fue 100% su culpa. Hoy en día tengo relación, pero casi no lo veo", expresó.Además, Barby contó algunas situaciones durísimas que vivió cuando era chica: "Él era otra persona, por momentos tenía un arma y estando alcoholizado me la gatillaba en la cabeza. El día que me hice señorita yo tenía muchas ganas de contárselo a él y me acuerdo que se lo conté y me sacó cagando, me cagó a trompadas. Mi vieja nunca pudo volver a formar pareja. Obviamente fue violencia de género". (Pronto)