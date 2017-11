"Perdí trabajos por negarme al casting sábana con gente poderosa"

Detrás de su 1,70 metros de altura y sus imponentes curvas ("sólo me operé las lolas, hace 4 años, lo demás es a base de entrenamiento físico"), Anabel Zalazar (25) esconde una fuerte historia de vida. La diosa del sketch The House of Grieta en Periodismo Para Todos nació en la ciudad de Saenz Peña, en la provincia de Chaco, donde vive su hija de 6 años de la que prefiere no revelar su identidad.Exnovia de Lhoan, de quien aseguró no guardar "rencores", y ex de Tyago Griffo, a quien calificó con un "10" en la intimidad, la actriz siempre tuvo en claro qué quería hacer con su vida: "Desde chica siempre quise trabajar en televisión, en los medios, triunfar en el ámbito artístico. Hasta que a los 20 años tomé la decisión de venir a probar suerte en Buenos Aires, entonces armé la valija y me lancé. Dejé a mi beba de un año con mi mamá en Chaco", le cuenta a Ciudad , en el comienzo de una entrevista en la que confesará que sufrió violencia de género al punto de casi perder su embarazo a los 19 años, y explicará por qué no vive con su pequeña hija.-¿Cuál fue tu primer trabajo en Buenos Aires?-Apenas llegué, grabé algunos skecths en TyC Sports para el programa Tiempo Extra, hice cosas para El Garage TV, fui bailarina del programa de Johnny Allon durante un año, hasta que pasé a Pasión de Sábado. Además, hice algo en Playboy TV, desfiles y me fue muy bien con la obra de teateo Tango y plumas. En Chaco trabajé como modelo y al llegar a Buenos Aires estudié actuación y modelaje.-¿Estás contenta con tu papel en The House of Grieta?-Súper contenta. Porque además de mostrar el cuerpo, puedo demostrar mi faceta actoral. Nos divertimos muchísimo entre los actores y la producción nos trata como reyes. Estoy súper feliz de ser parte de ese equipo de talentosos.-¿Estás en pareja?-No. Estoy soltera y conociendo a alguien, pero nada formal por el momento. Prefiero no dar detalles de la relación por el momento. Estoy enfocada en mi carrera en este momento. Si tengo que blanquear algo, lo haré, si no quedará en la intimidad.-¿Qué pasó cuando se filtró un video prohibido tuyo?-Pasó porque yo tenía otro teléfono, donde tenía mi mail abierto y configuradas todas mis redes sociales. Y bueno, perdí el teléfono en el aeropuerto en uno de mis viajes y se filtraron fotos y demás. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado, la pasé muy mal y no quiero recordarlo.-Después de esa experiencia tortuosa, ¿volviste a filmarte?-No, desde esa vez no lo hice más. Aprendí. Es que uno muchas veces hace cosas sin pensarlas bien, o por no tener experiencia, y al final una se da cuenta de que se mandó una macana.-¿Padeciste propuestas indecentes a cambio de trabajo?-Creo que recibo propuestas indecentes todos los días. Me parece que a todas las chicas del medio les pasa lo mismo, pero está en una saber manejarse y tomar las decisiones correctas. Si decido estar con alguien va a ser con quien yo quiera de verdad y con la que me sienta cómoda. Me ha pasado de perder trabajos por negarme al casting sábana con gente poderosa. Yo me siento bien así, porque todo lo que conseguí fue con esfuerzo. No tengo la necesidad de hacer eso. Si me contratan de algún lugar tiene que ser porque merezco estar.-¿Cómo está conformada tu familia?-Tengo a mi mamá, una hermana de 21 años y un hermanito de 7 años. Además, tengo una hija de 6. Todos viven en Chaco.-Entonces, ¿te viniste a Buenos Aires a poco de ser mamá?-Sí, cuando la beba tenía un año. La verdad es que tengo una historia bastante pesada. Yo era chica cuando me quedé embarazada. Tuve que ser madre soltera a los 19, el papá de mi nena me dejó, pero por suerte pude salir adelante. Fue un mal momento, pero aprendí y doy gracias a Dios por haber salido adelante.-¿Tu mamá se encarga de la crianza de tu hija?-Sí. Por el momento y por cuestiones laborales, ella vive con mi mamá desde que me vine a Capital. A veces por mi trabajo tengo que viajar, no estoy. Pasa que yo estoy sola en Buenos Aires, no tengo familiares que me cubran. Igual, ellas viajan seguido y yo también voy para Chaco. Tenemos un contacto continuo.-¿Por qué no la trajiste con vos?-Porque no es fácil venir desde el Interior, me costó instalarme acá. Uno nunca sabe con qué se va a encontrar, porque así como me crucé con gente muy buena, también me encontré con gente muy mal intencionada. Decidí que sea así por el momento.-En la actualidad tenés un trabajo estable y varias propuestas firmes. ¿Por qué no traés a tu hija a vivir con vos?-Pasa que si bien tengo un buen trabajo, hay días que no estoy en casa en todo el día porque me toca grabar, o incluso viajar. Entonces, como no tengo familiares o amigos, me da miedo traer a mi nena acá y estar sola con ella. Pasan tantas cosas que me da miedo dejarla con una niñera, o con gente desconocida. Por eso es que opté por dejarla con mi mamá, porque sé que ella la va a criar como a su propia hija. Ella está bien en Chaco, está segura. Si a mí me pasara algo, la nena quedaría sola. Igual, confío en que es algo que va a cambiar pronto. El hecho de tener la necesidad de salir a trabajar me llevó a tener que hacer sacrificios, en este caso la familia, pero gracias a Dios puedo ayudarlos.-Casi que tu hija y tu hermanito se crían como hermanos en vez de tía y sobrino?-Sí, son como hermanitos. Ella ahora está terminando el primer grado y él, el segundo de la escuela.-Confesaste que tu mamá cuida a tu hija como si fuera su propia hija? ¿Cómo le dice la nena a su abuela?-Es evidente que mi hija ve una figura materna en mi madre y le dice mamá a su abuela, y a mí me dice Ana. Igual, ella sabe que la mamá soy yo. De hecho, cada vez que nos vemos y o nos despedimos, me parte el corazón.-¿Volviste a saber algo de tu ex?-Apareció el año pasado, después de borrarse por casi seis años. A medias se está haciendo cargo de ella. Mi historia es como la de muchas madres solteras que tuvieron que salir adelante solas. De hecho, a mi mamá le pasó lo mismo, mi papá nos abandonó de chicos. Yo no tengo contacto con el papá de mi nena, sólo me junté una vez a hablar. Sí habla con mi mamá. La realidad es que todos nos equivocamos y nos merecemos una segunda oportunidad. Yo tengo la mejor con él.-¿Cuánto tiempo llegaste a estar en pareja con el papá de tu nena?-Salimos un año y se terminó cuando tuvimos una discusión en la que sufrí mucha agresión. Él era muy celoso e intentó golpearme, pero no pasó a mayores porque estábamos en la casa de mi mamá. Por ese episodio casi pierdo mi embarazo cuando estaba de cuatro meses, estuve internada por unos días. Por otra parte, él tenía una relación paralela. No llegamos a convivir, gracias a Dios. Seguro que otras mujeres se sentirán identificadas, porque la gente tiende a juzgar por lo físico, que si una muestra la cola, las lolas... Porque yo vendo una imagen, pero no conocen la historia detrás del personaje. No podría decir que lo superé, porque siempre queda el recuerdo, pero me prometí que no me iba a volver a pasar lo mismo. A todos nos toca vivir un montón de cosas que nos obligan a madurar. Ahora tengo otra cabeza y quizá reflexiono y digo "qué tonta, cómo pude haber hecho esas cosas". Aunque tampoco me arrepiento de algo puntual, más allá de que algunas cosas me pueden jugar en contra.