Calu Rivero confirmó que fue víctima de acoso en "Dulce Amor"

Calu Rivero contó que está escribiendo un libro donde hablará de distintos aspectos de su vida, pero sobre todo el acoso sexual, el cual sufrió durante las grabaciones de la novela Dulce Amor hace unos años atrás, que jamás salió a desmentir.



La jopven, quien se encuentra grabando su próxima película en Buenos Aires, opinó sobre los escándalos de abusos de Kevin Spacey y Harvey Weinstein, entre otros poderosos nombres, y celebró que "estas cosas salgan a la luz".



"Estamos hablando del sexgate de Hollywood. Me gusta que hablemos de este tema y celebro que estas cosas estén saliendo a la luz. Creo que las mujeres estamos encontrando un espacio para construir igualdad y desplegar nuestro poder", arrancó diciendo.



Y agregó: "Me gusta que, en este caso, Netflix haya decidido sacar a Kevin Spacey de un proyecto del que era parte por más talentoso que sea. Creo que en la Argentina esto sucede y yo no fui ajena a esa experiencia. De hecho, estoy escribiendo un libro donde voy a hablar de eso", reveló al ser entrevistada por Catalina Dlugi, en La Once Diez/Radio de la Ciudad.



Consultada por Dlugi sobre los rumores que nacieron en 2012 y que indicaban que había sido acosada por Juan Darthés mientras grababan Dulce amor, la también DJ dijo: "Yo no lo desmentí. Si hacés una búsqueda no sale que no. Pero cuando todo se empieza a desdibujar. Yo lo que desmentí fue lo de abuso sexual, absolutamente. Pero yo fui parte de un acoso. Por eso todo mi apoyo a las personas y las actrices que lo sufrieron. A mí nadie me lo tiene que contar, yo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima. A mí eso me incomodó por mucho tiempo".



"Esto se tiene que acabar. A mí me modificó. Tres años me alejé de la actuación por eso. No voy a llevar el tema a la Justicia, porque no creo que la justicia argentina sea lo mejor que tenemos, pero sí quiero sacármelo de mi cuerpo, contándolo. En mi libro voy a contar un montón de cosas, pero estas experiencias hacen que uno se pueda parar de otra forma. Uno puede hablar de lo vivido, de lo experimentado. Lo viví, lo experimenté y tengo la capacidad de hablar de eso. Y celebro que se deje de elevar a la gente que esté haciendo las cosas mal. Esto no tiene que pasar", expresó Calu.



"El que abusó del poder. . . Me encanta que a Harvey Weinstein le pase lo que le está pasando. No lo podemos permitir. Y tampoco me gusta que las mujeres defiendan lo que es indefendible", agregó.

Fuente: Exitoína