Sexy producción de fotos de una bailarina de "Combate"

Flor Nigro tiene 29 años y se crió en Villa Lugano. Muy sexy, desplegó toda su sensualidad para esta producción de fotos.



La joven se recibió de Intérprete de Danza Contemporánea en el Teatro San Martín. Participó en varias obras como "Water in art" de Flavio Mendoza, "Estados de tiempo" con Flor de la V, "Plumas en la noche" con Raúl Lavié, "Let it be" con Hernán Piquín y "La gran revista de Carmen", entre otras. Además, se prepara para participar en "Explosivos", la nueva obra de DABOPE que se estrenará el 20 de diciembre en Carlos Paz.



Recientemente ingresó a "Combate" como integrante del Equipo Rojo: "Me encanta la exposición. Pensé que me iba a costar un poco más pero estoy muy cómoda. Hay gente que te insulta, gente que te ama, de todo. Pero los mensajes de la gente son fundamentales para seguir adelante. La fama no molesta para nada, al contrario, le estoy agarrando el gustito".



En ese sentido, contó a Teleshow que su próximo objetivo es participar del "Bailando". Y se tiene fe: "Todo lo que me propongo lo estoy consiguiendo, casi que podría poner la firma de que voy a lograr entrar aunque no sé cuándo porque todo llega en su momento".



Flor está peleada con Mica Viciconte en Combate y es una mujer sin pelos en la lengua, de las que dicen lo que sienten: "Soy de ir al frente en todos los aspectos de la vida: con los hombres y en el trabajo".



"Generalmente me gusta que me encare el hombre, pero si queremos vernos nada de histeriqueo, lo detesto. Los roles en este momento pareciera que están intercambiados: el hombre está muy histérico".



Flor está soltera después de mucho tiempo: primero tuvo una relación de nueve años y, hasta hace poco, cuatro años con un joven cordobés.



"La estoy pasando muy bien sola y pienso seguir así bastante tiempo más. No entiendo a los hombres? Ahora cuando decís de verte un poco más seguido ellos ya piensan que querés algo más serio".



"Ahora que estoy en la tele pensé que los hombres se me iban a animar más pero tienen miedo. Me dicen 'vos que tenés 95 mil seguidores no me vas a dar bola'. Pero yo soy la misma de siempre".



La bella bailarina dice que la cola y la piel es lo que más le halagan los hombres. Y a ella le atraen los caballeros "con buen sentido del humor, algo que debe estar acoplado a la simpatía". Eso sí: deben ser mayores de 30 años.



Se define como "fogosa" pero "cariñosa" en la intimidad y asegura no tener cuentas pendientes... Aunque aclara: "Respecto a los tríos soy un poco más resguardada, aunque uno nunca sabe, el día de mañana puede ser que se despierte la fantasía".