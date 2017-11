¿Y Julián? Provocadora foto de Oriana Sabatini besando a una chica

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Desde que se separó del paranaense Julián Serrano, Oriana Sabatini no volvió a formar pareja. Mucho se habló de posibles candidatos, pero nunca se confirmó nada, y a la luz de esta noticia tal vez no se trate de "un" sino de "una" candidata.



Es que la joven sorprendió a todos al aparecer muy cerca, y a los besos, con una chica en un balcón de una cabaña en Narbona, Carmelo, en el vecino país de Uruguay.



Siempre fogosa y controvertida, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini incendió las redes con una imagen provocadora y sensual junto a una bella joven. ¿Qué pasa entre ellas? ¿Es un nuevo romance o nos quiere decir algo más?



Algunos aseguran que se trata de una foto extraída de un videoclip que Oriana protagonizó y, por lo tanto, sería un beso ficticio. Sin embargo, otros dudan de esa hipótesis y abonan la teoría de que Oriana habría comenzado un romance con una mujer. "No sería el primer caso en la familia, no se olviden de la tía Gabriela", comentó una tuitera con malicia.