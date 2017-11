Polémica: "Las feas inventaron que no se les pueda decir piropos a las lindas"

Las denuncias de las mujeres por el creciente acoso callejero es una grave situación que se ha instalado como tema de debate en los últimos tiempos. En este contexto, el conductor de Polémica en el Bar Mariano Iúdica realizó repudiables declaraciones al respecto, publicóMariano Iúdica se refirió a "las feas" y despertó el repudio en las redes sociales. Ayer, la mesa de Polémica del Bar debatía acerca de la situación judicial del técnico informático Diego Lagomarsino en relación al caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman cuando Iudica interrupió: "Pará un poco, dejá de hablar boludeces y dejame, -le dijo a su compañero Pablo Duggan- que después viene el grupo de las feas que inventaron que no hay que decir piropos, que son todas feas".





Ante el desconcierto de su equipo por el repudiable comentario y para intentar callarlo, Duggan le respondió: "No digas eso que después te matan. Hay lindas a las que no les gustan los piropos". "¿Cómo vas a decir eso?", agregó el comediante Gregorio Rossello.

Pero Iudica continuó: "No. Las feas, es para emparejar para abajo". "A vos no te dicen por fea", remató, dirigiéndose a las chicas "feas". En su afán por calmarlo, sus compañeros dijeron que se trataba de "una broma" pero el siguió: "No, ¿cuál es la broma?". Y preguntó: ¿Por qué si pasa una chica linda no se le puede decir 'adiós'?".

Twitter se incendió ante estos dichos y el conductor pasó a ser Trending Topic.