Casán acusó a Vigna de "calentar a hombres casados" y la rubia replicó

La renuncia de Agustín Casanova (23) al Bailando no sólo provocó un cimbronazo en la pareja de baile que llevaba adelante junto a Flor Vigna (23) -quien finalmente seguirá en el certamen acompañada por un nuevo bailarín- sino que desencadenó en cuestionamientos para la ex campeona por parte de Moria Casán, quien expresó que "le gusta calentar de la cintura para abajo a hombres casados".



"Si se corriera ese rumor se le podría preguntar a cualquiera de la gira, incluso yo con Pedro (Alfonso) tengo una relación de padre, por eso no salí a hablar ni a aclarar nada", afirmó en diálogo con Por si las Moscas, el programa que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.



"Ella dijo eso porque creo que sabe que es lo que a mí más me lastima. Ya me quiso lastimar con que no tengo carisma, pero no me molestó porque sé que la gente podía verlo y decidir si es verdad o no. Esto no es algo que la gente pueda ver, pueden escuchar a Moria, o a mí que lo niego, pero bueno, ya está", agregó la ex protagonista de Combate, para luego referirse a su relación personal con La One.



"Yo no tenía ninguna molestia con ella hasta que ese sentó a hablar de mí cosas que no eran verdad, y yo ni siquiera estaba ahí como para poder defenderme", explicó una de las integrantes del staff de ESPN Redes, quien dijo que si pudiera hablar en privado con la diva "la miraría a los ojos y le aclararía que no es así lo que dijo y que no tengo ganas de gastar energía peleándome con ella, que es un emblema del medio, ni con el señor que me limpia el camarín". "Por ahí parece una cursilería, pero para mí mirar a los ojos demuestra la verdad", agregó al respecto.



"A mí al principio me costaba el nivel de exposición, siempre me pareció que es mejor a la larga callarse un poco la boca, en un reality si hablás de calentón perdés. Prefiero mantener ese tipo de perfil, ahora entiendo más el show", afirmó con respecto a lo que genera ser parte del Bailando, a la vez que admitió que "en un momento fui soberbia, en algún momento sentí que era más grande de lo que era, sentí que tenía la fortaleza de aguantar lo que viniera, y a veces no se puede".



La participante se refirió a la relación con su novio, Nicolás Occhiato, y cómo afectó toda esta situación su vínculo con él. "Estamos hace muchos años en pareja, él también tiene radio y Fox, y estábamos en una pequeña crisis en la que no podíamos encontrarnos. Yo lo amo un montón y era difícil pasar por eso, estábamos distanciados y todo desembocó en esto", aseguró la bailarina, quien dijo entender que "es parte del precio que se paga en un reality".



Por último, Flor habló de la renuncia del líder de Marama, que puso en la cuerda floja su participación en el Bailando. "Como que en ese momento no me gustó, pero entiendo que a él le hacía mal y era muy egoísta de mi parte obligarlo a quedarse sufriendo", se sinceró.

