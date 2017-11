Infernal morocha asegura que Mauro Icardi le mandaba mensajes

@lacibeles_argentina ? Una publicación compartida de Belusita ? (@beluetchart) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 2:59 PST

Sunset Una publicación compartida de Belusita ? (@beluetchart) el 3 de Nov de 2017 a la(s) 5:52 PDT

?Domingo?? Una publicación compartida de Belusita ? (@beluetchart) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 4:00 PDT

Una publicación compartida de Belusita ? (@beluetchart) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 3:48 PDT

@totoponsph ? Una publicación compartida de Belusita ? (@beluetchart) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 7:29 PDT

@lacibeles_argentina ? Una publicación compartida de Belusita ? (@beluetchart) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 7:41 PDT

RELEVÉ @totoponsph Una publicación compartida de Belusita ? (@beluetchart) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 5:38 PDT

@patricio_cabral ? Una publicación compartida de Belusita ? (@beluetchart) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 1:28 PDT

En medio de la polémica en la que quedó inmerso Mauro Icardi por bajarse de la gira que la Selección Argentina hará por Rusia, un conflicto extra futbolístico se filtró en el presente del delantero del Inter, cuando Belén Etchart reveló que se escribía con el vía Facebook."Es una bomba. Es hermoso. Me hablaba con él por Facebook hace cuatro años. Tengo los mensajes guardados. Y a los dos meses salió la noticia de que empezó a salir con Wanda. Me gusta la pareja que hace con ella", contó la ex Gran Hermano en una entrevista con Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo.En ese sentido, la morocha reveló por qué nunca pasó nada con el actual marido de Wanda Nara. "Me daba fiaca hablar con él porque sabía que estaba en otro país. No le puse importancia a la conversación. No llegó a piropearme pero si me escribió es porque tenía otra intención. Me lo perdí", completó.