Una más y van...: La nueva cirugía estética de Adriana Aguirre

La actriz Adriana Aguirre estuvo desaparecida de los medios pero ahora reapareció para contar que se sometió a una nueva cirugía estética.



"Hace unos días, con Adrián Mobilia, me hice un lifting de cuello. No escondo nada y no tengo por qué esconder nada. No toqué mi cara para nada. Lo voy a mostrar en algunas fotos o en algo más adelante", dijo Adriana.



"Porque notaba, como decían las señoras antes, que tengo cuerpo de 40 años, cara de 40 años y el cuello, que denota la edad, tengo 66 años, se me había caído. No lo tenía arrugado ni nada por el estilo. Con mi médico decidimos hacer esta cirugía muy simple. Se hace un tirón detrás de la oreja. Hace tiempo tenía ganas de hacerlo", amplió.



Para cerrar, Aguirre comentó al portar Primiciasya lo que se viene en su agenda laboral: "Ahora mismo estoy de vacaciones y estaré en actividad la semana que viene. Estoy sola, normalmente las tomo sola. Vuelvo en estos días. Estoy en Mar del Plata, donde tengo mi departamento y lo estoy acondicionando. El 25 de diciembre me voy a Villa Carlos Paz con 'Extinguidas'".