Acosada, Úrsula Vargues reveló la desesperante situación que padece

Tras dos años de sufrir un permanente acoso de parte de un hombre al que no conoce, y luego de que la policía y la Justicia le dijeran que no pueden ayudarla, Úrsula Vargues utilizó las redes sociales para contar la desesperante situación que está viviendo.



"Hace dos años que sufro el acoso de este hombre. No lo conozco. Un día me siguió en su auto y sabe dónde vivo. Me llama a mi celular reiteradamente, y se saca fotos tocándose. Hice la denuncia pero la policía dice no poder ayudarme porque no hay vínculo. Me ayudan a denunciarlo. Gracias!", escribió la modelo y conductora, junto a la foto de perfil de un hombre llamado "Alfredo Alcoba", al que denunció por acoso.



"Disculpen la mierda pero la Justicia me dice que no puede darme una perimetral porque no hay vínculo. Acaba de dejarme un mensaje en el buzón de voz. Y no entiendo por qué, ya que lo tengo bloqueado en todos lados", contó Úrsula, y agregó: "También debo decir que el comisario de Florida se comportó súper bien conmigo. El tema no depende de él. La justicia no me da respuestas".



Tras hacer pública la situación en las redes, este miércoles 8 Vargues volvió a hablar del tema en Nosotros a la Mañana, y contó que la familia del hombre se contactó con ella. "Apareció la familia, y una de sus hijas me explicó que es paciente psiquiátrico. Me pidieron que saque el tuit con la foto de él, y que ellos se iban a hacer cargo. Espero que no me moleste más. Pasé dos años terribles", explicó.