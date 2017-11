Foto: Griselda Siciliani Crédito: Gente

Mientras disfruta del éxito de Sugar, Griselda Siciliani continúa sin pareja a la vista tras su separación de Adrián Suar. Pero con una sensualidad a flor de piel que cautiva a propios y extraños "¿Si se puede vivir sin sexo? No lo sé. Habría que probar. Lo imposible es vivir sin amor", reveló la artista en una entrevista en revista Gente, dejando en claro que, de momento, no ha probado la vida sin sexo.



Por otro lado, Siciliani reconoció que tiene muchas propuestas masculinas pero, en lugar de ser cara a cara, son todas mediante WhatsApp: "¡¿Por qué tanta gente tiene mi teléfono?! Mandan mensajes, pero no los miro, ni por curiosidad: todo es archivar, archivar, archivar", aseguró.



"Nunca me pasó recibir un mensaje de alguien, hacer cita y descubrir que es el amor de mi vida. Jamás. Mis amores siempre aparecieron mágicamente", agregó la actriz.