25 años Caras #caras #25añoscaras No se puede creer este vestido de @pupetete ??? Pelo @emmanuel_barrios12 Make Up @verofioravanti Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 4:06 PST

Amo este vestido ????? @pupetete Make Up @verofioravanti Pelo @emmanuel_barrios12 #caras #revistacaras #25añoscaras Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 6:08 PST

Hoy estoy mala ????? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 3:41 PST

Lunes de @sportia por @tycsports Pelo @luiggi_morales Vestuario @caromrquez Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 8:50 PST

Aprendiendo a tocar el ukelele ?? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 11:33 PDT

"No se puede creer este vestido". "Amo este vestido", fue lo que expresó Sol Pérez junto a dos fotos en la que se la observa luciendo un osadísimo look para la fiesta por los 25 años de la revista Caras. Según puede advertirse, "la chica del clima" no tendría ropa interior y más de uno de sus seguidores le advirtió lo que podría provocarle algún vientito.Días pasados, la joven exhibió su nueva pasión: el ukelele."Aprendiendo a tocar el ukelele", fue lo que escribió la rubia con sus lentes y sonriendo, mientras el diminuto instrumento de cuerdas cubría sus pechos. Claro que quienes siguen con atención las habituales imágenes de la joven competidora del Bailando 2017, no evitaron cierto asombro, tanto por su intempestiva vocación musical, como por una postura poco convencional para dejar traslucir aún más su figura.