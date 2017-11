Morocha muy gauchita: "Me gustan los hombres, pero me atrae Ivana Nadal"

Más allá de que intenta alejarse de la exposición, de bajar su perfil y cambiar de hábitos, su lengua filosa y picante le juega una mala pasada. Tiene una virtud, de la que ella reniega: es frontal y directa. Cuando le piden que hable, Magalí Mora (25) va al hueso, no se calla nada y larga lo primero que se le viene sin pensar en las consecuencias.-Hace algunas semanas se filtraron videos íntimos, ¿es cierto que tomaste cartas en el asunto.?-Sí, dejé todo en manos de mi abogado, Fernando Burlando. Por suerte logró sacar el material de los portales y de las páginas XXX. La verdad es que por un lado me traumó mucho verme así, que me envíen el material, las cosas que me escribieron. Fueron días difíciles en los que no paraba de llorar. Por otro, es increíble cómo se viralizan estas cosas, lo rápido que llegan a manos de cualquiera. Fueron videos que le envié a mi ex. Ahora aprendí que no lo tengo que hacer más. Pero ya está, por suerte estoy mejor.-¿Estás en pareja?-Estoy sola. Sinceramente me costó mucho volver a confiar en un hombre. Cuando te pasan cosas raras, después metés a todos los hombres en la misma bolsa. Ahora estoy atrás de un chico que me encanta. No es del medio, no es famoso, es mucho más tranquilo. Me está costando, pero me puse el overol y estoy trabajando. No voy a parar hasta que me dé bola, es divino, un bombón.-Una de tus armas de seducción es tu cuerpo, ¿cómo cuidás tu figura?-La verdad, te soy sincera, hasta hace poco ni me cuidaba. Creo que tiene que ver más con la genética, porque ni al gimnasio voy. Desde hace unos meses me empecé a cuidar en las comidas. En realidad, más que cuidarme, empecé a comer más sano. A eso le sumé salir a caminar, no me pidas que vaya al gimnasio, porque es mucho. Me da fiaca y no me gusta.-¿Entonces cuál es tu punto fuerte para conquistar?-El humor, la simpatía. Siempre estoy con una sonrisa y tirando para adelante. En cuando a lo físico, mis piernas y mi cara reciben los mejores y más lindos piropos.-Hace unos días, en una entrevista dijiste que, de ser necesario, venderías tu cola?-Sí, no fue tan así. En realidad respondí un ping pong de preguntas. Me preguntaron qué parte de mi cuerpo me dejaría más dinero, en el caso de que tuviera que vender una parte, y respondí "la cola". Dije eso, no que la vendería en el caso de que necesitara dinero. Hay muchas formas de ganar plata antes de hacer eso.-A propósito de esto, ¿qué pensás de las propuestas indecentes?-Qué existen, y que todas, en mayor o menor medida, pasamos por eso. Está en una decir que no. Las chicas que salimos en ropa interior estamos más expuestas y los tipos se creen, sobre todo los que tienen mucha plata, que por eso te pueden tener. Con el tiempo te vas liberando de eso y los hombres que buscan eso ya saben a dónde apuntar.-También contaste que sos muy sexual-Sí, me encanta el sexo y hacerlo con el amor de mi vida, por supuesto. Si estoy muy enganchada con una persona puedo estar todo el día teniendo sexo. Soy muy gauchita y en la cama me gusta tomar las riendas.-¿Y si no estás de novia?-Bueno, en ese caso trato de controlarme. Antes me permitía tener sexo casual, pero ahora ya no soy amante de eso. Prefiero estar de novia, pensar en formar una familia. Siempre dije que me gustaría ser madre joven y lo sigo sosteniendo.-¿Las mujeres no te buscan?-Me pasó un par de veces, que me llegaron propuestas, pero nunca estuve con una chica. Por ahora me gustan los hombres. Lo que dije, por si vas a eso, es que de las famosas me gusta Ivana Nadal, me parece una morocha linda, interesante, pero sólo eso, me gustan los hombres. Creo que el morbo surgió un poco por el video que hice con otra mujer, pero fue el videoclip de la banda de rock Parientes. Es más los ratones que se hacen los hombres que otra cosa.-¿Con tu ex, después del material íntimo, volviste a hablar?-No, no quiero saber nada con él. Es un tema pasado. Después de todo lo que viví, que por suerte pude salir, no quiero vivir más ese trauma.-¿Pasó algo más?-Viví una relación tóxica. En el momento no te das cuenta, pero con el tiempo sí. Fue un maltrato psicológico continuo. Me insultaba, me hacía sentir que no valía nada, me hacía llorar. Darme cuenta de que no estaba bien y poder salirme de eso me costó muchísimo. Tenía mucho miedo de contarlo, de abrir la boca. Había dejado de ser yo y no era feliz.-Ahora estás de vacaciones, preparándote para el verano-Sí, me vine a Miami, a descansar con amigos. La idea es salir, hacer playa, tomar sol y despejarme de todo. Por lo que te conté de mi ex, estuve muy mal anímicamente. Necesitaba despejar la mente. Además, me llegaron algunas propuestas para hacer teatro en el verano y, por si me llega a surgir algo, necesito estar espléndida y bien descansada. A la hora de trabajar, me gusta dar todo.