Sol, arena y curvas: Las espectaculares postales de Silvina Escudero

Último día ????? #miami #minivacaciones #amor #playa #sol #mar #escapada #bikini @himba.bikinis @rayitodesol.arg Una publicación compartida de Silvina Escudero (@escuderosilvina) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 7:47 PST

????? @rayitodesol.arg @cocotdufour @sv.press #miami #vacationtime #vacaciones #relaxing #playa #amor Una publicación compartida de Silvina Escudero (@escuderosilvina) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 1:07 PST

????? #quedaundia #minivacaciones #sol #playa #miami #amor #mar #bikini @himba.bikinis @rayitodesol.arg Una publicación compartida de Silvina Escudero (@escuderosilvina) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 1:27 PST

D?O? N?O?T? D?I?S?T?U?R?B? #vacaciones #amor #relax #love Una publicación compartida de Silvina Escudero (@escuderosilvina) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 1:18 PDT

Relax en casa con mis almohadas perrunas! Ellos siempre tan coquetos con sus nuevos y cancheros collares de @pettique My look by @desviojeans #mulata #titan #branca #cancheros #collares #desviojeans #casa #home #relax Una publicación compartida de Silvina Escudero (@escuderosilvina) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 5:54 PDT

Las playas de Miami resultaron el lugar en el mundo para Silvina Escudero (34) y Federico (32), su misterioso novio a quien -todavía- públicamente no se le conoce su rostro. Al igual que sucedió en junio cuando blanqueó el romance, la pareja eligió tomarse una mini luna de miel en el paradisíaco balneario de la costa este de Estados Unidos.A través de Instagram, la bailarina compartió románticas postales junto al comerciante. Súper acaramelada, Silvina posteó una selfie que tomó contra un espejo en la que el muchacho la abraza por detrás y le besa el cuello. "Do not disturb (N del R: no molestar en inglés)", clamó el epígrafe.Por otra parte, la diosa exhibió en "stories" un meloso instante en el que su pareja le daba la mano mientras ella tomaba sol.Como no podía ser de otra manera, Silvina Escudero además lució su lomazo en bikini. Dos semanas atrás, Silvina había festejado su cumpleaños y Federico fue el invitado de honor.