Leonor Benedetto: "Tenía 12 años, iba al almacén en Paraná y me tocaban la cola"

Leonor Benedetto, en el marco de las acusaciones por acoso que tienen escandalizado a Hollywood, reveló una durísima e inesperada historia familiar que involucra directamente a su hija, María Atonieta Tuozzo.



"Yo creo que es muy difícil encontrar una mujer mayor que no haya sido tocada cuando fue chiquita, a los 10 u 11 años", arrancó la actriz.



"Yo me enteré hace no mucho tiempo que a mi hija, cuando ella tenía entre 10 y 12 años, la tocaba un portero. Ella nunca me lo dijo. ¿Dónde se coloca esto? Mi hija dijo que no me contó porque sabía que el padre mataría al portero. Y es probable que tuviera razón. No sé cómo se manejan esas cosas".



"Odié la situación. Incluso, me pregunté por qué no me lo había dicho en su momento, y la excusa del niño siempre es 'para no meterte en problemas a vos o a papá'".



Además, explicó que en su infancia también le ocurrió un episodio parecido que decidió ocultar para evitar conflictos: "Yo me acuerdo que cuando tenía 12 años e iba al almacén a la hora de la siesta en Paraná, me tocaban la cola. ¿Y cómo se evita eso? Yo también decía: 'Mi papá lo mata'".



Luego, manifestó que, según su punto de vista, el piropo no es algo tan negativo: "Considerar que un piropo subido de tono es un abuso, yo no estoy muy segura. Eso lo pueden decir las mujeres que de verdad han sido abusadas, entonces es banalizar el abuso real. Me parece que a las mujeres se nos está yendo la mano, como cuando se pusieron en la Plaza de Mayo desnudas para defender el amamantar en público. Yo hace mucho tiempo que pienso que desde que apareció el feminismo en la faz de la tierra, defendiendo una causa muy justa, empezamos las mujeres a irnos de mambo y entonces no tenemos el real punto de equilibrio entre lo que significa defendernos y soportar con un poco de humor algo".



Por último, opinó en diálogo con el programa La Entrevista, que conduce Carlos Ares en AM 1110 : "Yo creo que las mujeres tenemos un lugar muy movedizo respecto de lo que nos tratan, lo que nos dicen, de lo que nos hacen y no sabemos muy bien dónde estamos paradas, qué merecemos, cuándo nos están faltando el respeto, cuándo nos están elogiando. El límite es muy difuso. Deberíamos fijarnos cuál es el límite, porque si no me pueden decir un piropo por la calle, estamos en el horno".

Fuente: Primicias Ya/Teleshow